Znana oba finalista, veliko slavje tudi za Bayern (VIDEO)

Nogometaši münchenskega Bayerna in pariškega PSG so finalisti letošnje izvedbe lige prvakov. Parižani so v prvem polfinalu v torek premagali Leipzig s 3:0 (2:0), z uspehom na drugem polfinalu so se jim na zaključnem turnirju v Lizboni pridružili še Bavarci, ki so Lyon premagali prav tako s 3:0 (2:0).Glede na predstave v osmini finala in predvsem četrtfinalu, ko so Bavarci ponižali Barcelono in z igro navdušili nogometni svet, je bilo povsem jasno, kdo je favorit v zadnjem polfinalnem dvoboju lige prvakov. Na koncu je bil kljub nekaj nihanjem v igri izid pričakovan, Bayern pa je v velikem finalu.A pot do uspeha je bila težja, kot so mislili navijači Bayerna. Čeprav trener Hansi Flick ni menjal zmagovite začetne postave s tekme z Barco, so bili v prvih 17 minutah namreč Francozi boljši in podjetnejši. V 17. minuti jezadel celo vratnico, potem ko je že preigral obrambo Bayerna.Potem se je Francozom ustavilo, Bayernov stroj pa je začel delovati. Vratars je bi nemočen v 33. minuti, ko jesicer zgrešil iz bližine, a je do odbite žoge prišelin jo potisnil v mrežo. Poljak pa je bil nato dve minuti pozneje še za nekaj centimetrov prekratek pri sprejemu podaje Gnabryja.Drugi polčas se je razpletel po Bayernovih željah. Presežka Bavarcev sicer tokrat ni bilo, a igra je bila dovolj zbrana in natančna, da tudi presenečenja Lyona ni bilo. Francozi so sicer spet imeli svoje obdobje, ko bi morda še lahko naredili kaj več. V zadnji četrtini tekme pa je v igro, tako kot proti Barceloni, spet vstopil. Dosegel je tudi zadetek, ki pa so ga sodniki zaradi prepovedanega položaja razveljavili. Zadnjo besedo pa je imel nato spet najboljši strelec sezone Lewandowski: po njegovem strelu z glavo je bil Lopes v 88. minuti nemočen, Bayern pa se je brez pretiranih naprezanj uvrstil v finale, kjer ga bo v nedeljo čakal še en francoski tekmec.