Zmaji vladajo v Ljubljanski kotlini, skrbi poškodba njihovega kapetana

Po dveh tednih prisilnega premora zaradi uničujočih poplav se je prvoligaški ples vrnil na slovenske nogometne zelenice. V ospredju je bil derbi Ljubljanske kotline z dobrodelno noto, tokrat so ga gostile Stožice, Olimpija pa je v odprtem in razburljivem obračunu po evrogolu Marcela Ratnika premagala Domžale z 2:1. Poškodoval se je kapetan Timi Max Elšnik.

Nogometaši Olimpije so v hudem ritmu tekem, torkov spektakel v razprodanih Stožicah z Galatasarayem jim je pobral ogromno moči, že čez dva dneva jih čaka nov obračun s Turki, zato je dvoboj z Domžalami za njih prišel v nepravem trenutku. Na začetku tekme zmaji niso bili pravi, gostje z novim strategom Dušanom Kosićem so se Olimpiji dobro postavili po robu, čeprav so domačini prevladovali v posesti žoge in tudi strelih na gol.

Vijolični še naprej stoodstotni 1. SNL, izidi 4. kroga: Olimpija – Domžale 2:1 (Rui Pedro 41., Ratnik 59; Topalović 52.), Radomlje – Aluminij 0:2 (Brest 46., Martić 52.), Maribor – Bravo 2:1 (Marko Božić 19., Josip Iličić 23.-11 m; Matej Poplatnik 57.), Celje – Rogaška (večerna tekma), Koper – Mura (ponedeljek); srečanja 5. kroga: Bravo – Koper (18. avgusta), Mura – Radomlje, Aluminij – Olimpija (obe 19. avgusta), Rogaška – Maribor, Domžale – Celje (obe 20. 8.)

Prvič se je zatresla mreža Matevža Vidovška, a je bil zadetek zaradi prekrška Gašperja Černeta razveljavljen. Alarm je zbudil nekoliko zaspane zmaje, ki so zaigrali bolj agresivno, do prednosti pa so prišli po (pre)strogo dosojeni enajstmetrovki po prekršku v kazenskem prostoru nad Svitom Sešlarjem. Z bele točke je bil natančen Rui Pedro.

Evrogol Ratnika

Kljub vodstvu pa vzdušje v Olimpijini slačilnici med premorom ni bilo prav prešerno, pred polčasom je moral po udarcu v gleženj z igrišča kapetan Elšnik. Po tekmi strateg Joao Henriques, ki kljub strnjenemu urniku tekem ni premešal začetne enajsterice, še ni imel informacij o resnosti poškodbe izstopajočega posameznika v dobro naoljenem ljubljanskem stroju.

Tekma se je še dodatno zapletla v 53. minuti, ko je Vidovšek predložek odbil naravnost na noge Luke Topalovića, ta pa je brez omahovanja žogo pospravil v mrežo. Sledil je odprt drugi polčas in priložnosti na obeh straneh, po tekočem traku jih je zapravljala predvsem Olimpija, z evrogolom z več kot 30 metrov pa jo je rešil 19-letni Ratnik, ki je od Elšnika prevzel tudi kapetanski trak. »Nisem veliko razmišljal, ko sem videl, da imam prostor, sem stopil naprej in se odločil za strel. Žoga je na srečo končala v golu, najbolj pomembno je, da smo prišli do zmage,« je povedal.

Prva liga Telemach Maribor 3 3 0 0 7:1 9 Olimpija 3 2 0 1 8:3 6 Koper 2 2 0 0 3:1 6 Celje 2 1 1 0 7:2 4 Bravo 3 1 1 1 4:3 4 Aluminij 3 1 1 1 4:3 4 Domžale 3 1 1 1 5:5 4 Mura 2 0 0 2 2:8 0 Rogaška 2 0 0 2 0:7 0 Radomlje 3 0 0 3 0:7 0

Tri točke so v zaključku tekme visele v zraku, Domžalčani so imeli nekaj izvrstnih priložnosti za 2:2, a Vidovšek še drugič ni bil premagan. »Tokrat se je zelo poznala utrujenost, imamo natrpan urnik in že na začetku se je videlo, da nismo pravi. Imeli smo prednost, ne bi si smeli dovoliti, da dobimo takšen gol in dvignemo nasprotnika. Na srečo je sledil prelep zadetek za 2:1, na koncu bi bili skoraj kaznovani za vse zapravljene priložnosti,« se je ljubljanski junak Ratnik zavedal, da niso in niso zabili zadnjega žeblja v domžalsko krsto, čeprav bi ga morali.