Zmaji se ne bojijo grizlijev

Čeprav so hokejisti SŽ Olimpije izgubili tudi tretjo tekmo v ligi prvakov, jih je tivolsko občinstvo za predstavo, ki so jo uprizorili proti igralcem favoriziranega moštva TPS Turku, po porazu z 2:4 (1:1, 0:3, 1:0) nagradilo s stoječim aplavzom.

Povratni dvoboj je v marsičem spominjal na prvega medsebojnega pred dobrim tednom na Finskem, ki so ga gostitelji v svojo korist odločili s tesn(ejš)im izidom 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). Tudi na premieri najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja na slovenskem ledu se je uvodna tretjina razpletla neodločeno, znova so najprej vodili zmaji (po zaslugi Aleksandra Magovca), spet so finski podprvaki pobegnili v drugi tretjini, zadnjo pa so vnovič dobili Ljubljančani, ko se je krstnega gola v CHL razveselil še Luka Kalan.

»Po prvem zadetku v ligi prvakov so me preplavila čustva, ta bo za vselej ostal v mojem spominu, še bolj pa bi si želel, če bi jih dosegli še več in slavili zmago. Tudi priznanje za najboljšega igralca moštva bi takoj zamenjal za tri točke,« je poudaril 29-letni napadalec Olimpije in pribil, da bodo danes (18.00) proti grizlijem iz Wolfsburga (znova) naredili vse, da osvojijo prvo točko v CHL. »Finci igrajo lep, tekoč hokej, medtem ko Nemci stavijo na agresivnost in moč. A verjamem, da bomo našli rešitev zanje,« je prepričan Kalan.

Magovac je dejal, da imajo z Nemci, ki so telesno zelo močni, še neporavnane račune s prve tekme (2:7). »Takoj jim bomo morali pokazati, da smo v Tivoliju mi doma. Ne bomo jim smeli pustiti dihati. Verjamem, da ne bodo tako pomet(a)li z nami, kot so v Wolfsburgu. Vrniti jim moramo milo za drago!« je obračun napovedal 31-letni Jeseničan na začasnem delu v Ljubljani, ki največ rezerv vidi v samozaupanju: »Več si moramo dovoliti s ploščkom. Na trenutke se vidi, da se ustrašimo in ga prelahko prepustimo tekmecu.«

Poleteli na krilih navijačev

Tako kot Kalan in drugi soigralci ni skrival navdušenja nad podporo gledalcev. »Na krilih navijačev smo kar poleteli. Užitek je igrati pred takšnim občinstvom,« je bil Magovac vesel glasnega spodbujanja, privržence pa je pohvalil tudi Mitja Šivic, trener SŽ Olimpije. V isti sapi jih je tudi prosil, naj ne prižigajo več bakel, saj klub zaradi njih plačuje visoko ceno. Kar zadeva varovance, je zadovoljen s tem, kar so pokazali v dveh tekmah proti Fincem. »TPS ni kar tako eden najboljših klubov na Finskem. Je pa težko biti vesel po porazu,« je imel mešane občutke glavni in odgovorni v ljubljanskem moštvu, pri čemer je izpostavil tudi zahtevne razmere v Tivoliju. »Med tekmo je bilo približno tako, kot če bi Dončiću in druščini v dvorani ugasnili klimo. Žana Usa sta, denimo, zdelali vročina (okrog 20 stopinj Celzija) in visoka vlažnost v dvorani. Že po prvi tretjini je bil na meji, po desetih minutah druge tretjine pa je priznal, da ne more več, zaradi česar ga je potem zamenjal Anthony Morrone. Oba vratarja sta bila zelo dobra, no, vsi so dali vse od sebe,« je sklenil Šivic.