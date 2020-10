Zmajevke bruhale ogenj, tigrice skrile kremplje

Nič kaj niso bile tigricam podobne rokometašice Krima Mercatorja v Metzu. Hitro so skrile kremplje in zob niso pokazale vseh 60 minut ter doživele poraz s 27:33 (11:19) v tretji tekmi ligi prvakinj. So pa Francozinje upravičile svoj vzdevek, na igrišču so bile zmajevke, največ ognja pa je bruhala nekdanja krimovka Tjaša Stanko, prva strelka z osmimi goli.



​Podvig v Rusiji, kjer so Ljubljančanke ukradle točko favoritu Rostov-Donu, je obetal boljši odpor slovenskih prvakinj v mestu ob Mozeli. Toda med tekmama so morale vse igralke Krima v 10-dnevno karanteno, ko niso imele treningov in stika z žogo. V tednu dni jim ni uspelo priti nazaj na prejšnjo raven, za nameček je davek pustila tudi 13-urna nočna vožnja. Krim v tekmo, ki jo je spremljalo za naše razmere neobičajno veliko gledalcev (2648), ni vstopil odločno. Hitro je bilo 2:6 in 3:8. Razlika se je v drugem polčasu povzpela že na deset golov, ob koncu pa so gostje nekoliko popravile bled vtis. Obramba ni bila dovolj dobra, v vratih tokrat ni bila razpoložena Jovana Risović. Najvišjo oceno si zasluži Mateja Pletikosić, ki je dosegla šest golov iz sedmih poskusov, Francozinja Oceane Sercien Ugolin je za to porabila ducat žog. Obupen dan je imela na prvih dveh tekmah najboljša strelka, Brazilka Samara da Silva Vieira, ki je vseh pet žog vrgla v prazno. Tudi novopečena nizozemska reprezentantka Harma van Kreij ni navdušila selektorja Emmanuela Mayonnada, trenerja Metza, ki s pomlajeno ekipo meri na vrh v Franciji in na sklepni turnir v ligi prvakinj.



»Začele smo slabo. Tekma je bila težka, saj v obrambi nismo bile tako suverene, kot znamo biti. Prejele smo tudi nekaj lahkih golov, kar se je preneslo tudi v napad. Dala sem vse od sebe, a se je poznalo, da nam manjka deset dni, ki smo jih preživele v karanteni. Na naslednji domači tekmi bomo morale biti bolj borbene v obrambi in to prenesti tudi v napad. Bolj natančne moramo biti tudi pri metih iz igre,« je povedala Hrvatica Pletikosićeva, ki je štirikrat zadela s sedmih metrov. Proti Bietigheimu zmaga nujna Visok poraz Krima sicer ni nič tragičnega, še vedno ima vse možnosti za uresničitev cilja, preboj iz skupine A, v kateri so favoriti Kristiansand, Metz, Rostov-Don in CSM Bukarešta. Tekmeca Krima za vsaj šesto mesto, ki še vodi v play-off za četrtfinale, sta Esbjerg in Bietigheim, slednji bo v Stožicah gostoval v soboto, ko bo prvi par točk v beležki trenerja Uroša Bregarja vpisan v rubriko nujno. »Začeli smo s slabo izvedenim strelom iz sedmih metrov (Vieira; op. p.). Rešitev, do katerih smo prišli med dvobojem, nazadnje nismo realizirali. V obrambi tokrat nismo imeli razpoložene vratarke Risovićeve, ki je bila na uvodnih tekmah ena naših ključnih posameznic. Težavo smo imeli z njihovo zunanjo linijo, ki je nismo mogli zaustaviti. Edina pozitivna stvar, ki bi jo izpostavil, je dejstvo, da smo se borili do konca,« je vendarle nekaj dobrega našel Bregar, ki bo želel ekipo čim bolje pripraviti na pomemben dvoboj z Nemkami.