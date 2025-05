Zmajem prirezali krila: vijoličasti šokirali Olimpijo in oživili šampionske sanje

Ni še konec, šampionska bitka se je po veliki zmagi Maribora v Stožicah z 2:1 v 33. krogu 1. SNL močno zaostrila. Olimpija in z njo dobrih 8000 zeleno-belih navijačev, približno 500 jih je bilo vijoličnih, je bilo pripravljenih za šampionsko slavje, dočakali so razočaranje. Mariborčani so preložili veselico Ljubljančanov in obudili upanje o velikem zasuku. Zaostanek s tekmo manj lahko že v sredo v štajerskem derbiju preloženega 29. kroga tri tekme pred koncem zmanjšajo le še na pičle štiri točke. Trener Maribora Boštjan Cesar je bil vesel in srečen, v 64. velikem derbiju je dosegel veliko zma...