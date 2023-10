Zmaj iz vrat pogreša gledalce

Nogometna Olimpija je doživljala že mnoge mejnike, danes je napočil čas za novo stopnico – prvi domači nastop v skupinskem delu enega od evropskih klubskih tekmovanj. Ob 18.45 se bo v Stožicah pomerila s Slovanom iz Bratislave, najuspešnejšim in najbogatejšim slovaškim športnim klubom s tradicijo velikih dosežkov in izjemno navijaško pripadnostjo. Kakšna je nogometna v Ljubljani, bo razkril tudi današnji večer, tekme na tej ravni v slovenski metropoli niso ravno pogoste.

Doslej so v predstavah privlačnega skupinskega dela pri nas uživali le privrženci Maribora, ki so za povrh kar trikrat doživeli sezono lige prvakov, ter Mure. »Začrtali smo si dva najpomembnejša tekmovalna cilja: uvrstitev v ligaški del enega od evropskih tekmovanj in osvojitev naslova državnih prvakov,« je ob zadnjem srečanju z novinarji v pričakovanju današnje tekme poudaril Joao Henriques, strateg ljubljanskega moštva.

Do včerajšnjega dopoldneva so v Stožicah prodali 4000 vstopnic, več kot četrtino gostom iz Slovaške.

Osredotočajo predvsem na svoj pristop

Seveda ni skrival zadovoljstva, ker je ob prvem omenjenem cilju poleti dodal kljukico ... Toda obenem Portugalec stoji na trdnih tleh in noče obljubljati preveč: »Favorit št. 1 je v tej skupini Lille, za njim je Slovan. Mi smo prvič na takšni ravni tekmovanja in se učimo. Želimo pa biti iz tedna v teden boljši, poskusili bomo premagati Slovake, si narediti dober temelj za nadaljevanje tekmovanja ter tudi čez eno leto igrati v skupinskem delu nogometne Evrope.«

Tekmeca v ljubljanskem taboru spoštujejo, obenem pa se osredotočajo predvsem na svoj pristop. Tega se zaveda tudi Matevž Vidovšek, št. 1 iz Olimpijinih vrat: »Najbolj pomembno bo, kako bomo sami igrali. Pripravljali smo se kot na vsako tekmo, verjamem, da lahko naredimo dobre stvari. Poskusili se bomo pokazati v najboljši luči. Vemo, da je Slovan napadalna, organizirana ekipa, ampak tudi proti takšnim smo že igrali.«

Hudo mu pa je – tako kot še marsikomu pri klubu –, ker je želeni obisk, ki bi dejansko botroval vzdušju na visoki evropski ravni, v Ljubljani pretirano redek. »Ne vem, ampak stalno poslušam neke izgovore. Poglejte, gledalci so se v velikem številu zbrali le na tekmah z Ludogorcem, Galatasarayem, na domačem odločilnem derbiju ter na tisti tekmi podarjenih žog,« je poudaril in dodal: »Slišal sem, da je pomembno osvojiti domači naslov, nato tudi dvojno krono ter se uvrstiti v evropsko jesen. Vse to smo dosegli, pa je na štadionu vseeno največkrat malo gledalcev.«