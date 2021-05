Zmagovita Mercedesova strategija

Mercedesov zvezdnik Lewis Hamilton je uprizoril novo imenitno predstavo in še petič zapovrstjo v svojo korist odločil dirko v Montmelu pri Barceloni. Toda velika nagrada Španije, četrta letošnja preizkušnja za svetovno prvenstvo v formuli 1 (prva pred gledalci), se včeraj ni začela ravno po njegovem okusu.



Jubilejnega 100. najboljšega startnega položaja, ki se ga je veselil v soboto, angleški šampion ni najbolje unovčil, saj ga je v prvem zavoju z agresivnim manevrom prehitel veliki Red Bullov tekmec Max Verstappen. Ker Hamilton v nadaljevanju nikakor ni našel poti mimo 23-letnega Nizozemca, so se pri Mercedesu odločili spremeniti taktiko. Zato so v 42. krogu, torej 24 pred ciljem, svojega vodilnega dirkača poklicali na drugi postanek v bokse, iz katerih se je z novimi gumami na progo vrnil kot tretji z 22 sekundami zaostanka za prvouvrščenim Verstappnom in dobrimi desetimi za svojim takrat drugouvrščenim moštvenim sotekmovalcem Valtterijem Bottasom. Hamilton se je takrat odločno pognal v lov na zmago, kot po tekočem traku nizal najhitrejše kroge ter po desetih dohitel in tudi prehitel 31-letnega Finca. Zatem je na svojo tarčo spet vzel rdečega bika, ki pa se z močno obrabljenimi gumami ni mogel več dobro upirati. In res; sedemkratni svetovni prvak mu je začel že kmalu dihati za ovratnik, mimo njega pa se je brez večjih težav na koncu startno-ciljne ravnine odpeljal šest krogov pred koncem dirke.

To je bil pravi poker

»Ko so mi v moštvu predlagali, da bi opravil dodatni postanek, sem za hip okleval, šlo je namreč za precejšnje tveganje. To je bil pravi poker, saj sem po menjavi gum za Maxom zaostajal za več kot dvajset sekund. Na koncu se je izkazalo, da je bila naša spremenjena strategija zadetek v polno,« se je že 98. zmage v formuli 1 veselil 36-letni Anglež, čigar navdušenje je bilo toliko večje, ker so ga prvič letos s tribun spodbujali navijači. »Poglejte, tam po dolgem času na dirkališču spet vidim britansko zastavo in tam še eno,« je bil vesel podpore Hamilton. V cilju je imel 15,841 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Verstappnom, ki se je po izgubljenem dvoboju za zmago v 61. krogu odpeljal po nove gume. »Poskušal sem vse, da bi zadržal prvo mesto, vendar pa se mi ni izšlo. Ko sem imel srednje trde gume, se je iz kroga v krog videlo, da bom težko odbil Lewisov napad,« je dejal mladi Nizozemec. Mercedesovo slavje je s tretjim mestom dopolnil Bottas (+ 26,610), ki je v obračunu za najnižjo stopničko na koncu zanesljivo premagal Ferrarijevega dirkača Charlesa Leclerca (+ 54,616). Naslednja dirka bo 23. maja v Monte Carlu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: