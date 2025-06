Naš Pogi strl Vingegaarda in oblekel majico vodilnega (VIDEO in FOTO)

Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec šeste etape kolesarskega kriterija po Dofineji. Na trasi od Valserhona do Comblouxa (126,7 km) se je dobrih sedem kilometrov pred ciljem otresel Danca Jonasa Vingegaarda in se odpeljal zmagi in majici vodilnega naproti. Pred Dancem ima zdaj 43 sekund naskoka.

Odločitev v etapi je padla na zadnjih dveh klancih. Na predzadnjem na Mont-Saxonnex (5,5 km/8,6 %) je močan ritem narekovala predvsem ekipa Visma-Lease a Bike, pred tem pa je bil na čelu večino časa drugi Slovenec Domen Novak v službi kapetana Pogačarja.

Hitro so si sledili napadi, predvsem nizozemska ekipa pa je skušala z več razpoložljivimi močmi streti tako Pogačarja kot do danes vodilnega na dirki Evenepoela (Soudal Quick-Step). To jim ni uspelo, ritem pa je nato do zadnjega dvodelnega vzpona narekovala zasedba emiratov.

Prednost je povečeval

Že v prvem delu vzpona na Domancy (2,5 km/9,3 %) je ob silovitem ritmu emiratov najprej stik s skupino izgubil Evenepoel, nato še član Visme-Lease a Bika Američan Matteo Jorgenson, ko pa so vsi na čelu opravili delo, je sede napadel Pogačar in se hitro znebil tudi Vingegaarda.

Prednost je povečeval po celotnem klancu, tudi do vrha prelaza Cry oziroma do Comblouxa, kjer je pred dvema letoma v kronometru proti Vingegaardu izgubil skoraj dve minuti.

Tokrat je ciljno črto prečkal 1:01 minute pred Vingegaardom, tretji pa je v cilj prišel Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) z zaostankom 1:22 minute.

V seštevku ima zdaj vključno z bonifikaijami Pogačar na vrhu 43 sekund naskoka pred Dancem in 54 pred Lipowitzem. Četrti Evenepoel zdaj na četrtem mestu zaostaja 1:22 minute.