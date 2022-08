Zmago posvetil tudi vsem vojakom, ki branijo Ukrajino

V povratnem obračunu težke kategorije v boksu je britanski zvezdnik Anthony Joshua (24 zmag, 22 s k. o., 3 porazi) proti neporaženemu ukrajinskemu šampionu Oleksandru Usiku (20 zmag, 13 s k. o.) prikazal veliko boljšo predstavo kot v prvem dvoboju septembra lani, vendar pa je bil – ko potegnemo črto – znova prepočasen, premalo aktiven oziroma preveč statičen (tudi okoren), da bi lahko v seštevku dvanajstih rund premagal branilca naslovov svetovnega prvaka po različicah WBA, WBO in IBF. Zato kar preseneča odločitev ameriškega sodnika Glenna Feldmana, ki je s 115:113 točkoval v korist Joshue?! Za preostala točkovalca, Britanca Steva Graya in Ukrajinca Viktorja Fesečka, je bil – kakor za večino poznavalcev tega borilnega športa – s 115:113 oziroma 116:112 boljši Usik, ki se je tako po deljeni sodniški odločitvi v Džedi veselil zmage z 2:1.

Takoj po dvoboju se je zdelo, da se je AJ, kakor tudi kličejo 32-letnega Angleža, sprijaznil s porazom. Pred Usikom, ki je uspeh proslavljal na kolenih, je pokleknil, mu čestital in nato skupaj z njim dvignil ukrajinsko zastavo. Po razglasitvi pa je na veliko začudenje vseh nenadoma izgubil živce, začel se je pregovarjati in prerivati, Usiku je vzel dva pasova in ju vrgel iz ringa, nakar je še sam jezno odkorakal iz njega. Čez nekaj trenutkov se je vrnil in zabrusil tri leta starejšemu prvaku: »Sploh nisi močan, kako si me potem premagal. Kako? Jaz imam sposobnosti, imam značaj in odločnost!« Zatem si je prisvojil mikrofon in stresel ves gnev na vse, ki so ga v zadnjem obdobju glasno kritizirali.

Čestital mu je tudi Zelenski

»Če bi poznali mojo zgodbo, bi razumeli mojo strast. Boksati nisem začel že pri petih letih in nisem že v otroštvu veliko obetal. Bil sem na poti v zapor, se rešil z varščino in začel trdo garati. Nisem borec za 12 rund, poglejte me, sem predstavnik novega rodu težkokategornikov. Nisem Mike Tyson, Sonny Liston, Jack Dempsey, ne udarjam kombinacij, kot jih je Rocky Marciano. Imam 114 kilogramov in vse, kar sem dosegel, sem s trdim delom,« se je razgovoril Joshua in za tem, ko je spoznal, da je šel (s svojim monologom) vendarle predaleč, začel hvaliti tekmeca. »Usik je fenomenalen talent, namenite glasen aplavz našemu svetovnemu prvaku v težki kategoriji!« je gledalce pozval Joshuo, ki je pozneje na novinarski konferenci planil v jok. »Kar sem povedal, je prišlo iz srca. Bilo mi je hudo in bil sem besen. In ko si jezen, pogosto počneš neumnosti ...« se je opravičeval (slab) poraženec, ki se bo tolažil s 40 milijoni dolarjev.

Toliko si je prislužil tudi Usik, ki je le začudeno opazoval Anthonyjev šov. Ko je slednjič le dobil mikrofon, se je najprej zahvalil vsem, ki so molili zanj, nato pa – kot vselej – še bogu, ki mu je dal tudi tokrat, kakor je sam poudaril, ogromno. »Zmago posvečam domovini, družini, vsem rojakom in vojakom, ki branijo našo državo,« je poudaril ukrajinski heroj in pribil, da si želi osvojiti še šampionski pas združenja WBC. Za zdaj si ga lasti britanski velikan Tyson Fury, ki pa je pred dnevi ponovil, da ne bo več boksal. »Ne, Tyson še ne bo šel v (športni) pokoj. Želi se pomeriti z menoj, sam pa – če ne bom boksal z njim – sploh ne bom več stopil v ring,« je še dejal Usik, ki mu je čestitko takoj poslal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.