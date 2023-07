Zmaga Woodsu, Mohorič tretji, Pogačar vzel osem sekund Vingegaardu

Kanadčan Michael Woods (Israel-Premier Tech) je zmagovalec devete etape dirke po Franciji. Na zaključni vzpon na Puy de Dome je bil 36-letnik najboljši iz številčne skupine ubežnikov. Med njimi je do tretjega mesta prišel Slovenec Matej Mohorič. Še en Slovenec Tadej Pogačar pa je znova vzel nekaj sekund branilcu naslova Jonasu Vingegaardu.

Začetek etape je zaznamoval hiter pobeg 14 kolesarjev, med katerimi je bil tudi Mohorič. Glavnina jim je dopustila prednost tudi 16 minut, s čimer je postalo jasno, da bodo ubežniki obračunali za etapno zmago v zadnjih 50 km. Napadi so se začeli že pred zadnjim klancem, večkrat pa je poskušal tudi Mohorič (Bahrain Victorious) in naposled uspel s še trojico drugih.

Michael Woods FOTO: Benoit Tessier, Reuters

Vzpon na mitski Puy de Dome (13,3 km/7,7 %) je prvi začel Američan Matteo Jorgenson (Movistar), ki je imel minuto naskoka pred Mohoričevo skupino ter še dodatno minuto pred osmimi zasledovalci. Vodilnega Američana zasledovalci dolgo niso ujeli niti najtežjem delu klanca do vrha z več kot 11,5-odstotnim povprečnim naklonom v zadnjih štirih kilometrih.

Najbližje mu je bil sprva prav Mohorič, ki se je v zadnjih štirih kilometrih odlepil od zasledovalcev in se podal za Jorgensonom. Iz druge zasledovalne skupine pa je proti vrhu grizel tudi Woods, prehitel slovenskega asa in nato 500 m pred koncem ujel vodilnega Američana ter zabeležil 14. zmago v karieri in prvo na Touru. »«

Ni mogel verjeti

»Zdi se mi, da se moram kar uščipniti. Ne morem verjeti, da mi je uspelo,« je po zmagi organizatorjem dejal Woods in dodal: »Imel sem dovolj časa za razmišljanje, trpljenje in gledanje naprej na cesto, da bi nadoknadil razliko do Jorgensona. Star sem 36 let, nisem več najmlajši. Vedno sem govoril, da želim dobiti etapo na Touru in zdaj mi je uspelo.«

Drugi je ciljno črto z zaostankom 28 sekund prečkal Francoz Pierre Latour (TotalEnergies), Mohorič pa je tik pred koncem ujel Jorgensona in zasedel tretje mesto s 35 sekundami zaostanka.

V skupini favoritov je Jumbo-Visma narekovala ritem v prvih kilometrih klanca, pet kilometrov pred ciljem pa je bližje prišla še Pogačarjeva ekipa. Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma) je nato povsem razbil skupino najboljših, z njegovim moštvenim kolegom in vodilnim na dirki Vingegaardom ter Pogačarjem pa so ostali le še trije kolesarji.

Pridobil nekaj koles prednosti

Pogačar je kilometer in pol pred ciljem napadel, pridobil nekaj koles prednosti, a se Danec ni dal. Ves čas je ostajal nekaj sekund za njim, nato pa je vendarle 24-letnik s Klanca pri Komendi pridobil nekaj več naskoka. Ciljno črto je prečkal 8:19 minute za zmagovalcem, a pomembneje osem sekund pred Dancem in v skupnem seštevku zaostanek zmanjšal na vsega 17. Tretji je skupno Avstralec Jai Hindley (Bora-hansgrohe), ki pa zaostaja že 2:40 minute.

»Precej mirna etapa, Jumbo-Visma je dobro nadzorovala beg, pripeljala skupino do zadnjega klanca, potem pa je šlo na vso moč do zadnjih metrov. Počutil sem se zelo dobro, poskusil z napadom, ki je bil uspešen. Zato sem zelo vesel,« je v prvem odzivu za RTV Slovenija dejal Pogačar.

»Gledati nazaj je vedno lažje in lahko bi rekel, da če bi napadel kilometer prej, bi pridobil še več. Kot je bilo, je super. Mislim, da je položaj po današnjem dnevu skoraj idealen. Komaj čakamo na naslednji teden,« je dodal in za konec spregovoril še o ekipi: »S tako ekipo, kot je letos, je enostavno tudi v takšni vročini. Podpora, kot jo imam letos, je res fenomenalna. Kapo dol ekipi.«

Tretji Slovenec na dirki, Luka Mezgec (Jayco-AlUla) je na vrh Puy de Doma prišel 32:53 minute za zmagovalcem na 166. mestu. V skupnem seštevku je z zaostankom skoraj dveh ur na 136. mestu, medtem ko je Mohorič z eno uro zaostanka 59.

V ponedeljek bo na vrsti prost dan, v torek pa bo na sporedu razgibana etapa od Vulcanie do Issoira (167,2 km) s petimi ne preveč strmimi kategoriziranimi vzponi.