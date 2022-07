Zmaga Philipsenu, Rogličeva ekipa v škripcih

Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Preizkušnja pred prostim ponedeljkom pa je kljub vsemu postregla s precej bolečimi udarci za Jumbo-Vismo, ekipo vodilnega kolesarja na dirki Danca Jonasa Vingegaarda. Slednji se je znašel na tleh, obenem pa danes izgubil kar dva pomočnika, tudi Slovenca Primoža Rogliča.

Petindvajsetletni Vingegaard je 58 km pred ciljem pristal na tleh in imel vidne posledice na ramenu, vseeno pa je hitro ujel glavnino in etapo končal v času slednje. Te sreče pa ni imel njegov moštveni kolega, Nizozemec Steven Kruijswijk, ki je padel še nekaj kilometrov prej in zaradi poškodb zapustil Tour.

Že pred etapo pa je nizozemsko moštvo ostalo brez Rogliča, ki je kljub padcu v peti etapi vztrajal in pomagal Vingegaardu, danes pa je eden od športnih šefov ekipe Jumbo-Visma, Frans Maassen, za Eurosport dejal, da je odstop Slovenca odločitev ekipe, zaradi katere 32-letni Kisovčan ni bil ravno zadovoljen.