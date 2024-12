Zmaga na tekmi smučarskih skakalcev šla v Avstrijo, Slovencem ni šlo

Avstrijec Stefan Kraft (138 in 135,5 m, 335,1 točka) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Oberstdorfu, kjer se je začela 73. novoletna turneja. Drugi je bil njegov rojak Jan Hörl (134,5 in 135 m, 331,6), tretji pa prav tako Avstrijec Daniel Tschofenig (131 in 140,5 m, 323,6).

Domen Prevc (129 m, 134,1) je končal že po prvi seriji, zasedel je 32. mesto, po prvem skoku je izpadel tudi Žiga Jelar (113 m, 118,9) na 46. mestu.

Kraft (167,2) je pred 25.500 gledalci v razprodani Areni vodil po prvi seriji, drugi je bil Hörl (165,9), tretji pa Paschke (138 m, 162,7). S sedmega mesta je nato na zmagovalni oder prišel Tschofenig, prehitela sta ga le rojaka Hörl in Kraft.

Slovencem ni šlo

Slovenci so ostali daleč od boja za najvišja mesta že po prvih skokih. Lanišek (143,1) je bil po prvi seriji 17., 20. Zajc (141,5), 27. pa Kos (126 m, 132,3). Slednja sta po drugem skoku nazadovala,

Zajc je v drugem skoku nazadoval. FOTO: Lehtikuva Via Reuters

Lanišek in Prevc sta se v uvodni seriji na izpadanje pomerila med seboj, zmagal je prvi. Tik pred tem si je finale zagotovil tudi Zajc, ki je ugnal Ukrajinca Jevhena Murusiaka (126 m, 132,7). Kos je bil za las boljši od Japonca Keichija Sata (126,5 m, 128,9), Jelar pa je izgubil dvoboj z Avstrijcem Maximilianom Ortnerjem (126,5 m, 147,9).

»Anže je naredil dva solidna skoka, kar pa je bilo dovolj za 15. mesto. Zajc je naredil malo slabša skoka kot včeraj. Na naslednjo tekmo bomo šli bolj samozavestno in se nadelajmo boljših izidov,« je za Televizijo Slovenijo povedal glavni slovenski trener Robert Hrgota.

Smučarski skakalci bodo s turnejo štirih skakalnic nadaljevali v torek, 31. decembra, ko bodo ob 13.30 kvalifikacije v Garmisch-Partenkirchnu, prav tam bodo skakalke že v ponedeljek za turnejo dveh noči ob 17.30 začele kvalifikacije.