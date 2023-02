Zmaga, ki kaže na naslov prvaka

Je Olimpijina prednost 12 točk za vijolične nogometaše še ulovljiva v naslednjih 14 tekmah? »Postavili smo jo pod hud pritisk. Verjamem oziroma vem, da Olimpija ne zmore izpeljati niza zmag. Mi ga lahko. To je zmaga, ki je bila lahko celo šampionska v tej sezoni,« je vratar Ažbe Jug, eden od največjih junakov derbijev v Kopru in Ljudskem vrtu, razblinil vse pomisleke o tem, kakšno je razmišljanje v mariborskem taboru. V senci 20-letnega bombarderja Žana Vipotnika je Jug zaklenil svoja vrata na Bonifiki proti Kopru in v nedeljo proti Olimpiji. Za vratarja velja, da mora biti res sijajen, da zasenči soigralce takrat, ko moštvo zmaguje. Jugu se je to posrečilo. V Kopru je prebral Bedeja Osujija, v Ljudskem vrtu Maria Kvesića. Ubranil je dve enajstmetrovki. Nad njim je bil navdušen tudi kapetan Martin Milec.

»Kapetanova čestitka je bila moštvena. Odlično smo se odzvali na pritisk in v posameznih obdobjih igre našli ustrezne rešitve. Taktično smo se sijajno postavili,« je povedal o derbiju, v katerem je preprečil Olimpijino vrnitev med žive. »Analiziram vsakega strelca enajstmetrovk, a na tekmi je vse drugače. Ni stoodstotno, da bo strelec streljal v isti kot kot na prejšnji tekmi. Moj cilj je, da izvajalca kazenskega strelca čim bolj zmedem. Potem šteje občutek. V Kopru sem imel pomoč navijačev, ki so z metanjem plastenk pri pripravi za strel zmotili Osujija, pri Kvesićevem strelu sem se moral odločiti v delčku sekunde,« je pojasnil 30-letnik iz Ruš.

Že danes nadaljevanje Pari 23. kroga 1. SNL, danes: Koper – Radomlje (15), Mura – Tabor (17.30); sreda: Celje – Bravo (15), Olimpija – Gorica (17.30); četrtek: Domžale – Maribor (17.30). Vrstni red: Olimpija 51, Maribor 39, Celje 38, Koper 36, Domžale 34, Mura 32, Bravo 22, Tabor 16, Gorica in Radomlje po 15.

Zaradi Zahovića obšel Maribor

Jugova pot je imela velik ovinek na poti do Maribora. V 1. SNL je prestal ognjeni krst v dresu Interblocka, nato pa je odšel v tujino, bil član uglednih klubov, kot sta francoski Bordeaux in portugalski Sporting. Mariborčanom se je pridružil poleti 2020 po zaslugi takratnega športnega direktorja Oliverja Bogatinova.

»Klubska športna politika pod taktirko Zlatka Zahovića mi ni bila pisana kožo, zato sem moral oditi v Ljubljano. V tujini res nisem veliko branil, za Bordeaux imam štiri prvoligaške tekme, pri Sportingu sem branil eno pokalno, toda veliko sem se naučil, ker sem spremljal in opazoval ključne igralce, kako se vedejo, pripravljajo. Zelo pozoren sem bil pri tem, ker sem se zavedal, da bom prišel v klub, v katerem bom dobil priložnost. Verjel sem vase,« je orisal svojo pot, ki v domačem okolju doživlja najlepše poglavje.

Olimpija je že preteklost, prihodnost so Domžale in Celje. »Igramo, da zmagujemo, a je res, da ni vse odvisno od nas. Tudi proti Olimpiji je štela le zmaga, štela bo tudi na naslednjih tekmah. Pomembno je, da smo dosegli ideal – da smo zelo homogeno moštvo. Ni tako lahko doseči takšne ravni, najprej je treba sestaviti moštvo, nato ga je treba še uglasiti. V tem imamo prednost pred Celjani, ki imajo posamično kakovost, za homogenost pa se potrebuje dalj časa,« je pogled do konca tedna usmeril Jug.