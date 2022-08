Zlati kapetan bo letos mentor Žige Samarja

Košarkarska vest leta je v Sloveniji močno odmevala že v petek, ko je Goran Dragić potrdil, da bo septembra pomagal slovenski reprezentanci pri obrambi naslova evropskega prvaka. V soboto je junak eurobasketa 2017 pojasnil novinarjem okoliščine vesele novice, nato pa si v miru ogledal drugi pripravljalni nastop izbrane vrste. Močno pomlajeno moštvo je imelo tako kot proti Nizozemski precej težav, vendar je ugnalo Črno goro s 70:52. V nadaljevanju bo šlo že zares, saj se bodo pred odhodom na turnir v Istanbulu vključili vsi glavni aduti selektorja Aleksandra Sekulića.

»Želim si osvojiti še eno kolajno, zavedam pa se, da bo letošnje EP eno od najmočnejših v zgodovini. Cela vrsta reprezentanc bo lahko računala na svoje najboljše igralce iz lige NBA in Evrope, zato bo krog favoritov zelo širok. Naš cilj je polfinale, še ena zmaga pa bi pomenila odličje. Nisem se vrnil, da bi se potegoval za peto ali šesto mesto,« je Goran Dragić predstavil svoj pogled na letošnje EP, ki se nezadržno bliža. Zagotovil je, da bo tik pred njim igral tudi v dvobojih z Estonijo in Nemčijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023.

»Letos imamo prednost, saj smo na prejšnjem prvenstvu uvideli, kaj potrebujemo za evropski vrh. Na takšnih tekmovanjih sta dobra notranja kemija in moštvena igra odločilna dejavnika. Lahko smo sproščeni, saj smo že osvojili zlato kolajno in vemo, kaj je zanjo potrebno, toda hkrati bomo ves čas nosili na hrbtu tarčo kot branilci naslova. Verjamem, da lahko ponovimo nepozabne predstave iz Helsinkov in Istanbula, le da jaz tokrat ne bom Batman, pač pa Robin. Zdaj bo vodja Luka Dončić, jaz pa bi bil rad mentor Žigi Samarju. Zelo mi je všeč, kako igra,« se 36-letni as zaveda novih časov.

Od +18 do –1 in nazaj

Nato je na sceno stopila slovenska reprezentanca in brez treh adutov iz lige ter Mika Tobeyja, Eda Murića in Jakoba Čebaška – Jaka Blažič je igral zgolj 9 minut, Zoran Dragić 13, Klemen Prepelič 17 – prekosila podobno oslabljene tekmece iz Črne gore. V uvodni četrtini (23:6) je bilo očitno, da je selektor zahteval od svojih košarkarjev, da morajo igrati v obrambi bistveno bolje kot proti Nizozemski. Po vodstvu s 37:19 pa so naglo popustili. Izgubili so drugo (18:24) in tretjo četrtino (6:14) ter celo zaostali s 43:44, saj skoraj osem minut niso zmogli niti ene točke. V zadnjem delu (23:8) so vendarle postavili stvari na pravo mesto z Žigo Samarjem (5 asistenc), Gregorjem Glasom, Jurijem Macuro in Gregorjem Hrovatom v ospredju.

Strelci za Slovenijo: Samar 6, Nikolić 5, K. Prepelič 3, Blažič 3, Ciani 3, Jurković 4, Hrovat 9, Ščuka 6, Dimec 7, Z. Dragić 2, B. Prepelič 5, Glas 8, Macura 9. Aleksander Sekulić je po tekmi razkril, da je četverica najmlajših, Luka Ščuka, Robert Jurković, Saša Ciani in Bine Prepelič, končala letošnjo reprezentančno epizodo. Priprave tako nadaljuje 16 košarkarjev, na EP jih bo lahko potovalo samo 12.