Žigi se je vse pokrilo na generalki

Od skakalnih velesil je na zadnjo postajo svetovnega pokala pred nordijskem SP v Planici, ki se bo s slovesnim odprtjem uradno začelo jutri ob 20.23, v najmočnejši postavi v Rasnov – tudi zaradi internih kvalifikacij za peto vstopnico – pripotovala zgolj nemška reprezentanca. In odlično izkoristila odsotnost večine najboljših skakalcev. Med elitno šesterico se je prebilo kar pet izbrancev glavnega trenerja Stefana Horngacherja, ob zmagovalcu Andreasu Wellingerju in tretjeuvrščenem Karlu Geigerju še Markus Eisenbichler (4.), Philipp Raimund (5.) in Constantin Schmid (6.), ki je na ta način tik pred zdajci skočil v ekipo za planiško SP pred Stephanom Leyhejem (13.).

Popolno nemško prevlado, ki sta jo z zmago na včerajšnji deževni superekipni preizkušnji potrdila Wellinger in Geiger, je na srednji napravi v Romuniji preprečil Žiga Jelar, ki se je v soboto izkazal z izvrstnim drugim mestom, potem ko je za Wellingerjem zaostal za pičle 0,2 točke. Na drugo stopnico odra za najboljše se je 25-letni član kranjskega Triglava skupaj z novincem Maksimom Bartoljem zavihtel tudi po tekmi dvojic.

"Moji skoki so res na visoki ravni. Morda rezultati tega na zadnjih preizkušnjah niso povsem potrjevali, toda sam pri sebi vem, da že nekaj časa skačem zelo dobro. Lepo je, ko se ti potem končno na tekmi pokrijejo vsi dejavniki, še toliko lepše, če se ti to zgodi tako malo pred svetovnim prvenstvom," je na novinarski konferenci razložil Jelar, ki ni skrival veselja po svoji prvi uvrstitvi med najboljšo trojico v sezoni in skupno četrti v svetovnem pokalu. Z njo je skakalni as iz Besnice pri Kranju, čigar uspeh sta predvčerajšnjim s krstnimi točkami na najvišji ravni dopolnila mladinca Bartolj (20.) in Rok Masle (25.), potrdil vrhunsko pripravljenost pred skorajšnjim začetkom športnega spektakla v dolini pod Poncami.

"Tudi Andi je v zelo, zelo dobri formi. To dokazuje že več tednov. Vesel sem, da sem mu blizu, naslednje zahtevne borbe pa pričakujem že na svetovnem prvenstvu," se Jelar že veseli velikega vrhunca zime v Planici, kjer bo prva moška tekma na sporedu v soboto.

Zelo čudna ženska tekma

Najboljše skakalke se bodo prvič za kolajne na zgodovinskem prvem nordijskem SP v Sloveniji potegovale že v četrtek, generalko za planiško tekmovanje pa je dobila Norvežanka Anna Odine Strøm, ki je v Rasnovu dobila sobotno vetrovno loterijo z zgolj eno maratonsko 100-minutno serijo. Od naših se je najvišje znova zavihtela petouvrščena Ema Klinec, ki je izjemno dolgo čakala na zeleno luč ("To je bila res čudna tekma."), med deseterico pa je skočila tudi Nika Prevc (7.). Maja Vtič se je z 12. mestom veselila najboljše uvrstitve v sezoni, komaj 15-letna Ajda Košnjek (20.) pa najboljše med elito. Točke si je priskakala tudi Katra Komar (21.), brez njih pa je ostala njena mlajša sestra Tinkara Komar (36.) – tako kot tudi Matija Vidic (34.) in Žak Mogel (38.).