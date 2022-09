Zidane in Modrić prehitela Haalanda

Le še dan je do tekme med Slovenijo in Norveško v Uefini ligi narodov. Ljubitelji vrhunskega nogometa so upravičeno nestrpni, približno 14.500 jih bo v soboto (ob 18. uri) neposredno videlo Erlinga Haalanda, ki spada med tri najboljše napadalce na svetu. Navijači bodo prišli na svoj račun, čeravno so naši stadioni v preteklosti gostili tudi večje velemojstre nogometne igre, kot je odlični 22-letni ostrostrelec vikingov.

Starejši poznavalci nogometa bodo mlajše hitro opomnili, da je Ljubljana pred desetletji že sprejela vrhunskega asa – 16. septembra 1970 sta se na legendarnem Bežigradu Olimpija in Benfica razšli brez zmagovalca (1:1), Brane Oblak, Danilo Popivoda, Vili Ameršek in drugi so pred 12.000 glasnimi grli resda ustavili Portugalce, ne pa legendarnega Eusebia. Ta je že v prvem polčasu odgovoril na gol Ivana Pejovića.

Zgodba o vrhunskih igralcih pri nas še zdaleč ni uokvirjena le na klube. Že ena prvih tekem reprezentance Slovenije je ponudila spektakel z Italijo v Mariboru, ki resda ni imela zmagovalca (1:1), toda v dobi VAR bi nemara zmagali Slovenci z golom Darka Milaniča. Kdo ve, kako bi se odzvali na zaostanek Albertini, Donadoni, Dino Baggio, Zola in Signori …

Med letoma 1995 in 2004, ko so zadnjo tekmo Slovenije na Bežigradu zaznamovali tudi zvezdniki tedanje ekipe Srbije in Črne gore (Milošević, Vidić, Stanković …), so obiskali metropolo tudi Šuker, Boban, Prosinečki, brata Laudrup, Kodro, Salihamidžić, Karpin, Titov in Mutu, Recoba in Chapuisat sta gostovala na Primorskem. Zvezdniško reprezentanco je pripeljala k nam Francija, ki je igrala za Bežigradom 10. septembra 2003. Zidane, Vieira, Henry in Trezeguet so bili le najbolj znani člani Francije (0:2).

Zlatko Zahović in Zinedine Zidane leta 2003 za Bežigradom FOTO: Igor Mali

Celje je bilo prizorišče edinega poraza Italije na njeni poti proti naslovu prvaka v Nemčiji 2006; Francesco Totti najbrž še danes ne razume, kako so lahko azzurri 9. oktobra 2004 izgubili tekmo po golu Boštjana Cesarja … Isti stadion so pozneje spoznali tudi Nemci – prav zavoljo te tekme je NZS lahko financirala gradnjo objekta –, potem ko so prišli po zmago (0:1) Ballack, Klose in Schweinsteiger.

Maribor je zgodba zase, podobno kot Bežigrad je pomenil trdnjavo, iz katere se je Slovenija zavihtela v Južno Afriko. Potem ko so v prijateljskih tekmah zmagovali Rakitić, Srna, Olić, Džeko, Ibišević in Misimović, sta bila v »pravih« derbijih leta 2009 nemočna tudi mladi poljski as Robert Lewandowski in ruska zvezdniška artilerija, ki so ji poveljevali igralci londonskih klubov Andrej Aršavin, Roman Pavljučenko in Jurij Žirkov.

Francesco Totti leta 2004 v Celju FOTO: Matej Družnik

Novi ljubljanski stadion je videl več tekem najvišje ravni. Festival vrhunskih tekmecev so odprli Antonio Cassano in obzidje Juventusa Buffon-Bonucci-Chiellini (2011; 01), pozneje so se predstavili Lukaku, Kompany, Pjanić, odlična Kolumbijca Rodriguez in Cuadrado, Angleža Rooney in Sterling – Srečko Katanec je bil jeseni 2016 blizu zgodovinski zmagi (0:0) –, pod taktirko Keka sta priznala premoč Slovencem Lewandowski (2019) in zlata žoga Modrić (2021).