Zgodovinska zmaga Slovencev: Italijani na kolenih

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v drugem krogu lige narodov v Riminiju zabeležila zgodovinsko, prvo zmago v tem tekmovanju. Gostitelje mehurčka, v katerem se bodo odigrale vse tekme, Italijane je premagala s 3:0 (23, 19, 14).



Slovenci so hitro pozabili na poraz v uvodnem krogu proti Srbiji in proti Italiji, ki je v petek gladko izgubila prvo tekmo proti Poljski, pokazali zelo solidno predstavo. Res je, da Italijani niso igrali v najmočnejši postavi, da jim je manjkalo kar nekaj zvezdnikov, a to ne zmanjšuje slovenskega uspeha. Varovanci Alberta Giulianija, ki je nekoliko spremenil postavo, so tokrat bolje servirali kot na prvi tekmi, bolje je deloval tudi sprejem.



V nedeljo bodo Slovenci prvi ciklus tekem lige - ta bo trajala do konca junija, zaključili s tekmo proti Poljski, ki je v prvih dveh krogih premagala tako Italijo (3:0) kot Srbijo (3:1).

