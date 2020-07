Zgodovinska zmaga Celjanov na državnem prvenstvu (FOTO)

FOTO: Uroš Hočevar

Nogometaši Celja se veselijo naslova slovenskih državnih prvakov, potem ko so v odločilni tekmi remizirali z Olimpijo (2 : 2), s čimer pa so na vrhu lestvice ubranili dve točki naskoka pred Ljubljančani.Nogometaši Celja so državni prvaki za sezono 2019/20. V današnji odločilni tekmi 36., zadnjega kroga so na domačem stadionu igrali neodločeno 2 :2 (1 : 0) z neposrednim tekmecem v boju za prvo mesto Olimpijo in si priigrali naslov. Olimpija je po porazu – za morebitno osvojitev naslova bi morala zmagati – zdrsnila na tretje mesto lestvice, saj jo je prehitel tudi Maribor.Ljubljančani tako ostajajo pri dveh lovorikah iz sezon 2015/16 in 2017/18. Celjani pa do te sezone še nikoli niso bili slovenski prvaki.Celjanom bi za slavje danes zadoščal tudi neodločen izid, ker so imeli po 35. krogu dve točki naskoka, za Olimpijo pa je štela le zmaga. V prejšnjih treh tekmah te sezone sta ekipi enkrat igrali neodločeno, Ljubljančani so zmagali s 3 : 1, Celjani pa z 1 : 0.