Ženski nogomet: Špankam finale, Nemkam kebab

Španske nogometašice so si dale po tesni zmagi nad Nemkami v polfinalu evropskega prvenstva v Zürichu (z 1:0 po podaljšku) pošteno duška. Medtem ko so poražene varovanke selektorja Christiana Wücka sklonjenih glav sedele v reprezentančnem avtobusu in vidno potrte čakale na odhod proti hotelu, so presrečne zmagovalke s strelko edinega gola Aitano Bonmati na čelu pred njihovimi solznimi očmi uprizorile divjo zabavo.

Mimo razočaranih tekmic so kar poplesavale in obenem kričale od silnega navdušenja. Kot da bi jim želele dodatno vtreti sol v bolečo rano. Nemški novinarji so njihovo slavje v neposredni bližini nasprotnic opisali kot skrajno netaktno in celo ponižujoče.

Wück, ki je športno čestital Špankam, se je sicer po tekmi s hitrim korakom odpravil k brazilski sodnici Edini Alves Batista. »Vprašal sem jo, zakaj je že po pičli minuti dodatka odpiskala konec tekme. Že zaradi dveh, treh menjav bi moral podaljšek trajati dlje,« je zmajeval z glavo nemški selektor, ki je po bolečem porazu zbral svoje nogometašice v krogu in jim večkrat rekel, da so lahko ponosne nase in na to, kako so odigrale turnir.

»Bilo je tesno, imeli smo tudi možnosti za zmago,« je ocenil Wück. Po vrnitvi v hotel so se Nemke tolažile s poslovilno večerjo, za katero so jim reprezentančni kuharji pripravili kebab, suši, pice in pečeni krompirček, po prespani noči pa so se razveselile podatka o visoki televizijski gledanosti v domovini. Njihovo trpljenje je namreč v neposrednem prenosu spremljalo kar 14,26 milijona gledalcev.

Prva zmaga nad Nemkami

V španskem taboru so bučno proslavili zgodovinski uspeh – krstno zmago nad Nemkami in premierno uvrstitev v finale evropskega prvenstva. »Želele smo si spisati novo poglavje v zgodovini, kar nam je tudi uspelo,« je poudarila Bonmatijeva in v isti sapi pribila, da se s prebojem v zaključni dvoboj še zdaleč ne nameravajo zadovoljiti. Za lovoriko se bodo v nedeljskem sklepnem dejanju v Baslu (18.00) pomerile z Angležinjami, od katerih so bile predlani v finalu svetovnega prvenstva v Sydneyju boljše z 1:0. »Poznamo jih dobro, one pa nas. To bo zagotovo zanimiva tekma,« je napovedala strelka zmagovitega gola proti Nemkam, ki so si kot zadnje leta 2009 hkrati lastile naslov svetovnih in evropskih prvakinj.

Zdaj bi lahko njihov podvig ponovile Španke, ki imajo z Bonmatijevo v svojih vrstah pravo borko. V Švici so jo že drugič razglasili za najboljšo igralko tekme na tem euru, njene sijajne predstave pa imajo toliko večjo vrednost, če vemo, da je zaradi virusnega meningitisa konec prejšnjega meseca pet dni preležala v bolnišnici in je bil zavoljo tega njen nastop na evropskem prvenstvu vprašljiv ...