Želijo v finale po manjkajočo kolajno

V enem od jezikov v nekdanji državi Jugoslaviji bi ob slabi predstavi kakšne reprezentance rekli: »O, strava i užas (Strah in groza).« No, v mestu Ostrava na Češkem pa bo slovenska odbojkarska izbrana vrsta jutri z začetkom ob 20.15 z gostitelji odigrala svojo uvodno tekmo na 32. evropskem prvenstvu. Za dvakratne evropske podprvake bodo sledili še dvoboji v skupini B s Črno goro (sobota, 16.00), v ponedeljek z Belorusijo (19.), Bolgarijo (torek ob 16. uri) in Italijo dan zatem ob 15.45. V osmino finala se uvrstijo štiri najboljše ekipe iz Ostravar Arene, slovenski cilji pa segajo vse do konca, sklepni del s polfinalom ter tekmama za zlato in bron bo v poljskih Katovicah.



»Dovolj smo kakovostni, da se nam ni treba bati, da ne bi prišli iz skupine. Osebno menim, da se moramo v izločilne boje uvrstiti kot prvi ali vsaj drugi v skupini, za to imamo kakovost. Vemo pa, da ne bo lahko. A cilji so visoki, želimo v finale, v njem pa osvojiti kolajno tistega leska, ki je še nimamo. Na tej poti pa je Francija, ki smo jo v ligi narodov enkrat premagali, a z njo vedno zelo težko igramo,« pravi podajalec Gregor Ropret.



V vrsti selektorja Alberta Giulianija so si oddahnili zaradi vrnitve Janija Kovačiča. Eden od najboljših prostih igralcev na svetu je moral prestati samoizolacijo, kontrola okuženosti po njej pa je bila negativna. Za nekatere reprezentance bo EP tretje veliko tekmovanje letos v kratkem času po ligi narodov in olimpijskih igrah, Slovencev v Tokiu ni bilo. »Tekmeci nas ne zanimajo. Vemo, da če smo pravi, nas nihče ne more premagati, zato se moramo ubadati sami s seboj,« razmišlja srednji bloker Jan Kozamernik. O tej temi je sprejemalec Klemen Čebulj dodal: »Menim, da ekipe, ki so igrale na olimpijskih igrah, ne bodo stoodstotne. Če bodo prišle z najboljšimi, bodo utrujeni, zasičeni in manj motivirani.« Svež spomin na Makedonce Kapetan Tine Urnaut je po kapetansko realist. »Vsi, ki bodo na EP, znajo igrati odbojko, vsako leto so močnejši. Prav nikogar ne smemo podcenjevati, proti vsakemu moramo igrati na polno, tudi proti Črni gori in Belorusiji. Lahko se le spomnimo, kaj se nam je zgodilo pred dvema letoma na domačem EP, ko nas je v Stožicah ugnala Severna Makedonija,« je opomnil vodja četrtouvrščenih v ligi narodov. Tekmici za prvo mesto v skupini B uvodnega dela tekmovanja bosta zanesljivo Italija in Bolgarija, Slovenija pa bo morala nadomestiti priložnosti za uigravanje zaradi odpovedi pripravljalnega turnirja v Ukrajini. »Tako ali tako bomo morali formo med turnirjem stopnjevati. Zmagi v ligi narodov nad Italijo in Bolgarijo ne moreta biti pravo merilo, saj nista igrali v popolnih postavah, ni bilo kopice odličnih igralcev, ki sicer nastopajo v najmočnejših evropskih ligah. Na EP bosta gotovo nevarnejši,« je razčlenil Tine Urnaut in dodal: »Vse je odvisno od nas, že velikokrat smo dokazali, da če smo pravi, lahko premagamo vsakogar. Ne zanima nas niti to, v kakšnih postavah bodo tekmeci prišli na to tekmovanje.«

