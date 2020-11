Železni Mike bo več dal kot vzel

Legendarni ameriški boksar Mike Tyson je še vedno izjemno priljubljen. Kjer koli se pojavi, je v središču pozornosti. V teh dneh še posebno. Nič čudnega, ko pa se bo v noči na nedeljo po dolgih petnajstih letih spet povzpel v ring. V ekshibicijskem dvoboju v znamenitem Staples Centru v Los Angelesu se bo pomeril s prav tako slovitim rojakom Royem Jonesom mlajšim.



Nekdanja šampiona bosta sicer boksala po močno prikrojenih pravilih. Obračun bo namreč trajal osem rund po dve minuti (in ne po tri), nekdanja profesionalna svetovna prvaka pa se bosta udarila z dodatno oblazinjenimi rokavicami, nad čemer se je pritoževal zlasti Jones ml. (66 zmag, 47 s k. o., 9 porazov). »To je nekaj za ženske, midva pa sva moža, dva od najboljših v zgodovini!« se s pravili ne more sprijazniti 51-letni as iz Pensacole na Floridi, ki si je lastil šampionske pasove od srednje pa vse do težke kategorije, v kateri je svojčas kraljeval njegov tokratni tekmec Tyson (50 zmag, 44 s k. o., 6 porazov).



Železni Mike se je 22. novembra 1986 v Las Vegasu v zgodovino tega borilnega športa vpisal kot najmlajši profesionalni svetovni prvak v kraljevski kategoriji, potem ko je že v drugi rundi nokavtiral Jamajčana Trevorja Berbicka ter se pri komaj 20 letih in 144 dneh opasal z lovoriko združenja WBC. Zaslužil bo 8,5 milijona evrov »Svetu želim pokazati, kako velik sem še vedno,« je 54-letni zvezdnik iz Brooklyna navedel enega od razlogov za vrnitev v ring. Če je v zadnjem obdobju kdo podvomil o njegovi pripravljenosti, si je pred njegovimi očmi strgal majico in mu pokazal mišice. Za svojo starost ima dobro izklesano telo, da je še vedno tudi presenetljivo hiter in gibljiv, pa je bilo mogoče videti v posnetkih njegovih zadnjih treningov, ki so v hipu obkrožili svet.



Kot je dejal, bo celoten zaslužek (8,5 milijona evrov) podaril brezdomcem in odvisnikom. »Vem, kako je, ko si na tleh,« je dejal Tyson, ki je imel v karieri in življenju veliko vzponov in padcev, vendar pa se je slednjič vendarle umiril in postavil na noge. »Z denarjem, ki ga bom dobil za dvoboj, bom pomagal veliko ljudem. Moja zapuščina bo na koncu takšna, da bom več dal kakor vzel,« je poudaril Tyson in o obračunu še napovedal: »V življenju sem doživel tudi nekaj bolečih porazov, zagotovo pa ga ne bom 28. novembra v Los Angelesu!«



In kako je Jones ml. komentiral opazke, da bo šlo pri njunem dvoboju zgolj za šov? »Kdor res misli, da bo šlo zgolj za šov, ga vabim, da namesto mene stopi v ring s Tysonom ...« je dvomljivce pozval RJ oziroma kapitan Kljuka, kakor tudi kličejo Jonesa ml., ki bo za obračun prejel poltretji milijon evrov.