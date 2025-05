Zeleno-beli prekrižali načrte Šešku & Co.

Če bi želeli ostati v igri za nastop v ligi prvakov 2025/26, bi morali nogometaši Leipziga na sobotnem gostovanju pri Werderju doseči zmago, toda na koncu so v Bremnu iztržili zgolj točko (0:0), s katero niti v domačem taboru niso bili pretirano zadovoljni. Zeleno-beli so namreč tako ostali brez vseh možnosti za preboj v katero od evropskih tekmovanj v prihodnji sezoni.

Toda razočaranje je bilo zagotovo večje pri gostih. Rdeči biki so namreč s slovenskim zvezdnikom Benjaminom Šeškom na čelu odkrito merili na vnovično uvrstitev v ligo prvakov, iz katere so se letos poslovili presenetljivo hitro – že po uvodnem delu. Po neodločenem izidu v Bremnu je povrhu Leipzig v nemškem prvenstvu zdrsnil na sedmo mesto (tik pred osmouvrščeni Werder) in mu celo grozi, da bo prav tako ostal brez Evrope. Zdaj mu že pošteno teče voda v grlo. Za osvojitev vsaj šestega mesta, ki zagotavlja nastop v konferenčni ligi, mora zasedba s Saške v zadnjem krogu prihodnjo soboto pred svojimi navijači nujno premagati desetouvrščeni Stuttgart in pri tem upati tudi na neuspehe neposrednih tekmecev.

Izjemna predstava Norvežana Več razlogov za zadovoljstvo kot Benjamin Šeško je imel minuli konec tedna Jan Oblak. Slovenski reprezentančni vratar se je z madridskim Atleticom v 35. krogu elitne španske lige veselil visoke zmage nad Real Sociedadom (4:0) in tako prispeval pomemben delež k temu, da so si žimničarji tudi v prihodnji sezoni zagotovili nastope v ligi prvakov. Veliki junak sobotne tekme na stadionu Metropolitano pa je bil nekdanji Leipzigov član Alexander Sørloth, ki je zabil vse štiri gole za Atletico (v 7., 10., 11. in 30. minuti). Ob tem je 29-letni Norvežan, doma iz Trondheima, izboljšal kar dva rekorda naenkrat: v zgodovino španskega prvenstva se je vpisal z najhitrejšim trojčkom (za tri zadetke je potreboval vsega tri minute in 57 sekund) in najzgodnejšim »hat-trickom« (prve tri gole je dosegel v pičlih enajstih minutah).

Niso v formi

Skrb vzbujajo tudi zadnje predstave rdečih bikov, ki tudi v Bremnu niso blesteli. Po večini statističnih podatkov so bili gostitelji boljši in bližje zmagi, čeprav so si tudi Šeško & Co. priigrali nekaj lepih priložnosti. Slovenski napadalec je imel najlepšo v 68. minuti, ko je domači vratar Michael Zetterer ubranil njegov strel iz bližine. Zelo razpoložen je bil tudi gostujoči čuvaj mreže Peter Gulacsi, ki je ustavil več nevarnih poskusov nogometašev Werderja.

»V naši igri pogrešam lahkotnost, nekateri igralci tudi niso v najboljši formi. Med tekmo smo imeli sicer dovolj akcij, v katerih bi lahko s čistejšimi podajami prizadejali Werderju precej bolečine. Toda naši nogometaši so v ključnih trenutkih pogosto sprejemali napačne odločitve in bili pri predložkih premalo natančni,« je bil kritičen Zsolt Löw, trener Leipziga, ki je priznal, da so bili pod velikim pritiskom, ker so si tako zelo želeli zagotoviti vnovičen preboj v ligo prvakov. »To smo zdaj zgrešili. Kljub razočaranju že pogledujemo naprej. Naredili bomo vse, da si bomo priigrali peto mesto,« je še dejal 46-letni Madžar.