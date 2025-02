Zeleno-beli napad za zgodovino

Olimpija ali Celje, oba ali nobeden? Povratna dvoboja dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige slovenskima nogometnima kluboma odpirata vrata raja, toda izhodišči sta neugodni: Ljubljančani bodo v Stožicah proti Borcu lovili zaostanek iz Banjaluke z 0:1, Celjani bodo v Nikoziji začeli brez prednosti ali zaostanka (2:2), a je Apoel, v zadnjih letih najboljši ciprski klub, ki mu sicer v tej sezoni ne gre najbolje, rahel favorit.

Napredovanje prinaša 800.000 evrov denarne nagrade in naslednje možne tekmece: Olimpija bi se v osmini finala (6. in 13. marca) pomerila s Fiorentino ali Rapidom, Celje pa z Djurgardnom ali Luganom.

Celjani v Nikoziji upajo na senzacijo. FOTO: Leon Vidic

Ni še konec zime, a ima Olimpija (in tudi Celje) pred nosom zgodovinsko priložnost. Lepše skorajda ni bi mogla imeti in vprašanje je, kdaj se ji bo znova ponudila takšna. Še pred tednom dni so bili zeleno-beli proti Borcu v vlogi favorita, po banjaluški zaušnici, ki jim jo je v 91. minuti primazal Slovenec Sandi Ogrinec, so se vrednosti njihovih delnic znižale. Zdaj so v prednosti prvaki Bosne in Hercegovine. Ne le zaradi izida, gostom gre na roko odsotnost najboljšega ljubljanskega napadalca Raula Florucza, ki si je v Republiki Srbski privoščil neopravičljivo neumnost in izključitev. Povrhu bo tudi brez vojskovodje z roba igrišča – trenerja Victorja Sancheza, ki se je neprimerno odzval na slabo predstavo v gosteh in prejel kazen, selitev na tribuno.

»Kdor bo naredil manj napak, bo zmagal,« je jasno Špancu, ki upa, da so njegovi varovanci svojo kvoto napak že izčrpali v Banjaluki. Zaupanja in samozavesti še ni izgubil, vse opogumlja tudi tako, da ne tarna nad tem, da ne bo imel na voljo Florucza, strelca treh evropskih golov v tej sezoni, kolikor jih je zabil še drugo veliko razočaranje iz prvega dvoboja Alex Blanco.

Sanchez in Florucz na tribuni Fiorentina, Rapid (Olimpija), Djurgarden, Lugano (Celje) so možni naslednji tekmeci. Glavna sodnika v Ljubljani in Nikoziji bosta Manfredas Lukjančukas (Litva) in John Beaton (Škotska). Trener Olimpije Victor Sanchez in napadalec Raul Florucz bosta zaradi kazni na tribuni.

Zavajajoča podobo Borca

Borac je res neugoden tekmec in izrazito pragmatičen. Deluje, kot da bo padel z lahkoto, a v tej sezoni so se s takšno oceno opekli že mnogi. Prvak BiH je s svojim slogom prišel na prag največjega uspeha bosanskega kluba v Evropi. Olimpija ali Celje še nista. Preboj Mariborčanov do izločilnih tekem šestnajstine finala evropske lige je vrednostno še nedosegljiv podvig. Vijolične je leta 2014 ustavila Sevilla, nato zmagovalka tekmovanja.

Estonski orjak Alex Tamm (levo) je ob odsotnosti kaznovanega Raula Florucza najmočnejši napadalni adut zeleno-belih. FOTO: Amel Emric/Reuters

»Odločnejši moramo biti v napadu. Številčna podpora s tribun nam bo v pomoč. Potrebujemo jo,« je povedal 26-letni dolžnik s prefinjeno levico, ki bo v napadu dobil novega partnerja. Kdo bo to? Tega ne ve nihče, Sanchez nikoli ne razkriva začetne enajsterice, v kateri sta sicer pomenljiva le dva položaja: ob Floruczevem še v vlogi zadnjega zveznega igralca, kjer se Albanec Jurgen Celhaka še ni približal črki o, kaj šele nazivu okrepitev.

Njegovo nasprotje je Estonec Alex Tamm. Če bo imel robustni ostrostrelec dovolj uporabnih žog, bo na rekordno polnih tribunah stadiona v Stožicah, ko gre za evropske tekme, veselica med tekmo in po njej. »Prva tekma je že preteklost, nikoli ni odločila zmagovalca; ta bo znan po drugem dvoboju,« je napovedal Tamm, ki so ga navijači že vzeli za svojega.

800.000 evrov prinaša napredovanje v osmino finala. 6. in 13. marec sta termina tekem osmine finala. 12.000 vstopnic so prodali dva dneva pred povratno tekmo v Stožicah.

Namesto Florucza navijači

Floruczeva odsotnost je bila uganka tudi za natančnega Sancheza pri izbiri enajsterice in taktične postavitve. »Zaupam v igralce in načrt. Sloga igre ne bomo menjali, pomembno je, da ohranimo našo identiteto, premoč,« je optimist 47-letni Madridčan, ki navkljub drugačnim besedam nima na voljo igralca Floruczeve tehnične ravni in sloga igre. Koga bo izbral, je uganka: ali še neizbrušenega najstnika Dina Kojića, drugega napadalnega postavneža Ivana Durdova, ki ga bržkone čaka le vloga džokerja s klopi, ali napadalna zvezna igralca, v tej sezoni že strelca dveh evropskih golov Dioga Pinta, in rekonvalescenta Antonia Marina? Sanchez ne razkriva, komu se nagiba, jasen in odkrit je bil pri tem, na koga še najbolj računa.

»Pred našimi navijači bomo zagotovo imeli drugačno vzdušje. Nogometaši si zaslužijo igrati pred polnimi tribunami in navijači morajo vedeti, da v takšnih tekmah igrajo tudi oni. Njihova energija, podpora in zaupanje pomagajo igralcem,« se Španec zaveda, kaj pomenijo polne Stožice in glasni privrženci, ki pripravljajo spektakularen večer.