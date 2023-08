Zeleno-beli hočejo v evropsko ligo

Olimpija je pripravljena na novo kvalifikacijsko nogometno poglavje, ki prinaša še več, kot je že dosegla, tj. najmanj dolgo jesen v konferenčni ligi. Slovenski šampion bo drevi ob 20. uri v Stožicah gostil starega znanca in dolžnika, azerbajdžanskega prvaka Qarabag, s katerim je leta 2018 izgubil kvalifikacijski dvoboj za ligo prvakov. Prvih 90 minut dvoboja za evropsko ligo bo imelo naslednji četrtek še nadaljevanje v Bakuju. Celje v lovu za konferenčno ligo pa danes najprej gostuje v Tel Avivu.

V glavnem mestu se nogometnega poletnega festivala zeleno-belih veselijo tudi navijači. V samostojni Sloveniji Olimpija še ni tako poenotila privržencev, kot jih letošnje poletje, ko so dodobra polnili največji slovenski štadion. Približno 30.000 navijačev na treh tekmah – Valmiera, Ludogorec, Galatasaray – je številka, zaradi katere se je nasmešek na obrazih raztezal tudi predsedniku Adamu Deliusu in prvemu operativcu Igorju Barišiću. Sanje o ligi prvakov so se sicer končale na tretji evropski stopnički, a tudi preboj v evropsko ligo je za klub in privržence enak »jackpotu«, zaradi česar trener Joao Henriques ni imel nikakršnih težav z motivacijo fantov po dveh porazih proti turškemu velikanu. »Ni bilo potrebe, igralci se zavedajo, kaj je evropska liga. Veliko bolj kakovostno tekmovanje, kot je konferenčna liga,« je tudi Portugalec na trenerskem stolčku dal vedeti, da bi jeseni raje igral v boljšem tekmovanju.

Moštveno boljši kot Ludogorec

V taktično-tehnični pripravi je šlo vse kot po maslu. »Nimam nobenega dvoma o začetni enajsterici. Agustine Doffo in Timi Max Elšnik sta nared,« je brez zadržkov najbolj pomenljivi neznanki o svojem moštvu razblinil Henriques, ki je ocenil, da je Qarabag favorit ter po kakovosti bliže Ludogorcu kot Galatasarayu. »Več je vreden in ima večji proračun. Še en takšen nasprotnik, a to je naša realnost. Ima odlične posameznike, v primerjavi z bolgarskim tekmecem ga odlikuje moštvena igra. Domala vsako leto se poteguje za skupinski del tekmovanja. Trener (Gurban Gurbanov; op. p.) je odličen. Prednost tekmecev je, da so vajeni takšnih dvobojev in imajo izkušnje. Mi jih pridobivamo,« je povedal 50-letni strokovnjak, ki bo, če ne bo šlo kaj po zlu, že po jutrišnji tekmi imel na voljo enega aduta manj. Svit Sešlar in Olimpija imata ponudbo ambicioznega turškega drugoligaša Eyupsporja.

»Lahko pričakujemo, da bo odšel še kdo. Če gre nekdo na boljše, je to dobro za klub. Pripravljeni moramo biti le v toliko, da se lahko v trenutku primerno odzovemo in nadomestimo igralca,« se Henriques zaveda, da so odhodi najboljših igralcev in prihodi novih tudi del evropskega poglavja, ki se mu ni mogoče izogniti. Z dobrimi izidi in predstavami na igrišču zato Olimpijo čakajo še vznemirljive, a sladke bitke na vseh frontah, tekmovalnih in poslovnih. Qarabag je lahko še en posladek.