Zdaj si risi že brusijo kremplje

Slovenska reprezentanca ob prvem koncu tedna na 86. svetovnem prvenstvu v hokeju, pričakovano, ni osvojila točk. Najprej je bil krepko pretrd švicarski oreh (0:7), dan pozneje še kanadski, toda nasmeh se je v nedeljo vendarle vrnil med naše rise. Navzlic porazu z 2:5 so za prikazano prejeli glasen aplavz dobrih poznavalcev hokejske igre v osrednji športni dvorani latvijske metropole. Danes bo pred Kopitarjevimi izbranci prvi prost dan na mundialu, jutri ob 15.20 zelo pomembna tekma z Norveško.

Matjaž Kopitar je v nedeljo videl boljšo igro risov kot v soboto. FOTO: Ints Kalnins. Reuters

Ob slehernem prihodu na veliko hokejsko tekmovanje spomini uhajajo k nekaterim veličastnim predstavam slovenskih risov, še zlasti takrat, ko se ti konkurenčno zoperstavijo favoritom. In takšne misli so se nam prepletale med včerajšnjo prvo tretjino tekme proti 27-kratnim svetovnim prvakom iz Kanade. Energija izbrancev selektorja Matjaža Kopitarja je bila povsem drugačna kot dan prej v trenutkih zmede proti Švicarjem – zato je tudi sledil poraz z 0:7 –, ustvarjalnosti na ledu je bilo med našimi hokejisti toliko kot v najlepših časih, prepiha pred vrati Luke Gračnarja precej manj kot dan prej pred Gašperjem Krošljem.

Kopitar: Tudi Kanadčani ljudje

Na dlani je bilo, da so bile v zgodnjem nedeljskem popoldnevu delnice kanadske reprezentance višje, prav vsi njeni igralci prihajajo iz NHL, toda Slovenija se tega izziva ni ustrašila in po koncu ji je bilo lahko le žal, da ni izkoristila še kakšne od priigranih priložnosti za gol. Vodstvo po uvodni tretjini z golom Jana Drozga, pozneje izbranega za slovenskega igralca tekme, bi bilo lahko še višje, med strelci bi bili lahko tudi Jan Urbas, Žiga Jeglič, Robert Sabolič ...

Res pa je tudi, da je v drugem delu in takrat razmerju strelov kar 22:3 za tekmece slovenska vrsta trpela, plačevala davek na prekrške in doživljala izključitve, toda hujšega le ni bilo. Zbranost so risi poskušali ohranjati po najboljših močeh, ko pa so se otresli pritiska kakovostnih in odločnih tekmecev (Matjaž Kopitar: »Tudi Kanadčani so ljudje, ki si želijo po zaostanku zmagati.«), so jih ogrožali podobno kot v uvodnem delu. In če sodniki ne bi zamižali ob nekaterih prekrških uglednejših kanadskih igralcev, po oviranju Jana Drozga pred vrati pa slovenski vrsti dosodili kazenski strel, bi bil izid ob koncu lahko še ugodnejši. Toda v pričakovanju torkove tekme z Norvežani je zdaj vendarle zelo pomemben občutek, da se je naša reprezentanca po sobotnem mrku dvignila in pokazala zobe. Napočil je čas, da si risi svoje kremplje močno nabrusijo.