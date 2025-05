Zdaj gre zares: v Tirani prvi preizkus Rogličeve moči

Na 108. kolesarski dirki po Italiji gre že zares. Včeraj se je začela z razgibano etapo v Draču in po vzpetinah v zaledju albanske obale, danes pa je na vrsti že prva od dveh voženj na čas. Prizorišče bodo mestne ulice Tirane, na katerih bi se Primož Roglič že lahko vmešal v boj za zmago in rožnato majico vodilnega.

»Povsem preprosto, začnemo in gremo nato iz dneva v dan. Treba se je izogibati vsem težavam, potem se bodo priložnosti pokazale same od sebe,« je 35-letni Kisovčan povedal pred startom 3443,3 kilometra dolgega maratona, ki se bo 1. junija končal v Rimu, 24. maja pa bo v 14. etapi zavil tudi v Goriška brda in Novo Gorico.

Slovenski navijači bi kajpak že na domačih cestah radi svojega ljubljenca videli v rožnati opravi, ki jo je kot prvi med našimi kolesarji oblekel po uvodni vožnji na čas Gira 2019 na San Luci nad Bologno. Nosil jo je pet dni, jo nato namenoma predal nenevarnim tekmecem v boju za končno zmago, ki pa se je zanj nepredvideno zapletel. Najprej se je zastrupil s hrano, nato je še grdo padel, in s 3. mestom osvojil prve slovenske stopničke na koncu tritedenske dirke.

4 etapne zmage je Primož Roglič slavil na Giru, vse v vožnji na čas.

Predlani je bila zgodba drugačna, še v predzadnji etapi, vožnji na čas s ciljem na Višarjah, je rožnato majico nosil Geraint Thomas, ki je imel na startu še 26 sekund prednosti pred Rogličem. Temu se je najprej snela veriga, nato pa se je on snel z nje.

Velikega britanskega tekmeca je tisti dan ugnal za 40 sekund, kar mu je prineslo končno zmago za pičlih 14 sekund. »Čustev in vsega, kar sem doživel na Višarjah, ne morem več ponoviti, se pa bom tega spominjal vse življenje. Gremo po nove stvari in dogodke, bomo videli, kje se bodo zgodile letošnje Višarje,« se Roglič še sprašuje, kje bomo v naslednjih treh tednih videli eksplozijo njegove moči in posledično tudi veselja slovenskih navijačev.

Od Chiantija do Višarij

V rožnato majico se mu sicer na dirki, ki bo daleč najzahtevnejša v tretjem tednu, nikakor ne mudi. »Če pogledamo zgodovino, je bilo bolje, če sem kasneje oblekel rožnato majico. To so sladke skrbi, ne moreš vedno nadzirati, kje in kdaj lahko oblečeš majico. S tem se ne želim obremenjevati,« je nadaljeval zasavski orel, ki je svojo prvo zmago v svetovni seriji slavil v vožnji na čas na Giru.

Pisal se je 15. maj 2016 in Roglič je v vinorodnem Chiantiju šokiral konkurenco z zmago na 40,5 km dolgi vožnji na čas v 9. etapi. Zvezda je bila rojena, vendar si tedaj še nihče ni predstavljal, da bo nekdanji smučarski skakalec leta 2021 postal tudi olimpijski zmagovalec v kolesarski uri resnice.

Primož Roglič se bo danes že udaril z neposrednimi tekmeci za zmago na Giru. FOTO: Marco Alpozzi/LaPresse

Ta disciplina mu še posebej leži na Giru, v bitkah s štoparico si je namreč prikolesaril vse štiri dosedanje etapne zmage, poleg že omenjenih še v 9. etapi leta 2019, ko se je najhitreje povzpel z jadranske obale do San Marina. Kaj lahko danes doseže na 13,7-kilometrski preizkušnji v Tirani, na kateri bo ravnino na polovici presekal 1,2 km dolg vzpon s 5,7-odstotnim naklonom?

»Prve razlike se bodo naredile na kronometru. Ta je precej zgodaj na sporedu. Upam, da bom blizu vrhu, brez večjih izgub, da bom nato lahko umirjeno nadaljeval dirko. Prihodnje etape bodo namreč precej bolj zahtevne. Sicer pa mi ta kronometer ni ravno pisan na kožo, a odpeljati ga moramo. Če imaš močne noge, ti gre povsod dobro, če jih nimaš, ti je povsod težko,« na odgovor, kako dobro pripravljen je na začetku Gira, čaka Roglič. Veseli se tega, da bo dirka po začetku v Albaniji in nadaljevanju z juga Italije iz dneva v dan bližje Sloveniji: »Super je, da gre dirka v Slovenijo, to je tudi zahvala vsem slovenskim tekmovalcem za to, kar naredimo za naše kolesarstvo. Upam, da bomo vsi skupaj uživali v tej etapi.«