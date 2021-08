Zdaj gre zares, Garnbretova pravi: Sem sem prišla z enim ciljem

»Sem sem prišla z enim ciljem in vsi vemo, kaj je ta cilj. Ne bom preveč napovedovala. Pritiske čutim z vseh strani, a se bom potrudila, da jih ne bom preveč absorbirala,« je pred začetkom tekmovanja v športnem plezanju za RTV dejalaV ženski konkurenci, v kateri bo poleg Garnbretove nastopila še, so danes na sporedu v kvalifikacije kombinacije, ki združuje tri discipline (hitrost, balvane in težavnost). Finale najboljše osmerice iz kvalifikacij bo v petek z začetkom ob 10.30 po slovenskem času.V kvalifikacijah nastopa 20 tekmovalk, favoritinja (seveda ne v hitrosti, temveč v kombinaciji) je Garnbretova, ki pa se ji prvi poizkus v hitrostnem plezanju ni posrečil. V prvi seriji je dosegla 16. čas (10,32), Kramplova pa 17. čas (10,44). V petkov finale se bo uvrstilo osem tistih, ki bodo imele najnižji zmnožek uvrstitev (z zmnožkom uvrstitev v posamičnih disciplinah). Vse imajo v hitrosti še en poizkus, šteje pa se boljši. Najbolje se je v prvi seriji odrezala Poljakinja, ki je bila s 7,01 sekunde le za pet stotink počasnejša od svetovnega rekorda.