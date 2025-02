Zbudili so se z mačkom

Če bo po prvih tekmah dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige veljala pregovorna krilatica »priložnost zamujena, ne vrne se nobena«, sta Olimpija in Celje svojo evropsko misijo v letu 2025 zaključila že na prvi oviri. Prvaki Celjani so doma kljub dvakratnemu vodstvu iztržili le neodločen izid (2:2) proti Apoelu, vodilni v 1. SNL Ljubljančani so si proti Borcu v Banjaluki zabili hud avtogol: ob porazu z 0:1 so ostali še brez neodgovornega najboljšega napadalca Raula Florucza. Povratni tekmi v Nikoziji in Stožicah bosta v četrtek.

Olimpijin poraz zelo boli, udarec je v sodnikovem dodatku zadal Slovenec v Borčevem moštvu Sandi Ogrinec. Dolenjec iz Škocjana je mojstrsko zadel z levico z osmih metrov z desne strani in sprožil veliko navdušenje na polnem mestnem stadionu. Balkanski večer z lepim številom nostalgičnih Ljubljančanov in tudi drugih slovenskih navdušencev dobre jedače in pijače na tribunah se je končal z nekaj običajne folklore, a brez vidnejših incidentov. In jutranjim mačkom vseh gostov.

Spored FOTO: Gm

Dva gola Kučysa Izida: Borac – Olimpija 1:0 (Sandi Ogrinec 91., rdeči karton: Raul Florucz 52.), Celje – Apoel 2:2 (Armandas Kučys 2. 59.; David Abagna 33., Konstantinos Laifis 70.; rdeči karton: Laša Dvali 73.).

Poraz je prišel za Ljubljančane v neugodnem trenutku, a hkrati še pravočasno, da se lahko hitro poberejo za ligaško šampionsko bitko. Ta je takoj postala, in ne zaman, prioriteta trenerja Victorja Sancheza. Prvič, odkar je prišel v Olimpijo, je bil Španec zelo jezen.

»Naslednja tekma je najpomembnejša. Pred dvobojem smo se pogovarjali tudi o tem, da se izogibamo nepotrebnim kartonom. Tekmecu smo dovolili, da je z igralcem več prevzel vajeti igre. Takšnega Florucza v Stožicah ne bomo pogrešali. Verjamem, da lahko obrnemo izid in napredujemo,« je Sanchez ohranil pozitivno držo in še zbodel svojega zvezdniškega varovanca. Okrcal je tudi slabega glavnega sodnika, Romuna Raduja Petrescuja.

Igrali kot vijolični

Prvak BiH je vstal od mrtvih po Floruczovi izključitvi v 52. minuti, najboljši Olimpijin strelec je za nepotreben, a nameren udarec s komolcem, prejel rdeči karton.

Že po prvih 45 minutah je, navkljub Sanchezovi oceni, kazalo na slab Olimpijin večer. »Imeli smo nadzor, premoč, igrali smo na Borčevi polovici. To je bila tudi zamisel za drugi polčas,« je povedal Španec. Zelerno-beli so ugajali z agresivnim odvzemanjem žog, a napadalna premoč je bila jalova, domači vratar ni imel nobenega dela. Edina resna prednost posesti žoge je bila ta, da so krepko omejili tekmečeve napade. V zadnji tretjini je bila Olimpijina kombinatorika izjemno slaba in tehnično na nizki ravni. Florucz, Alex Blanco in Marko Brest niso sestavili zadnje podaje.

Olimpijin zdrs je opogumil slabši Borac. Zviti tekmeci, na las podobni Mariborčanom v njegovih naskokih na ligo prvakov (ko misliš, da ne zmorejo veliko, udarijo), so znotraj prvih 90 minut dočakali svojih pet minut s Floruczovo izključitvijo. Opogumili so se in napadli z vso silo. Zdaj so v prednosti »mariborski« Banjalučani.