Zasuk v izločilnih bojih

Armenec Levon Aronjan, ki nastopa pod ameriško zastavo, je po dobrem letu dni ponovno prišel do zmage v elitni spletni seriji, svoje prve v aktualni sezoni. Njegov nasprotnik v finalu je bil 23-letni Kitajec Wei Yi, oba pa sta se v izločilne boje uvrstila tako rekoč skozi šivankino uho, kot sedmo- oziroma osmopostavljena.

V finalnem obračunu je bil Aronjan zelo prepričljiv, v vodstvo je prišel z zmago s črnimi figurami prav v zadnji partiji prvega minidvoboja, potek dogodkov pa je nato zanesljivo nadzoroval v drugem minidvoboju, ki ga je v svojo korist zaključil že po treh partijah. Aronjan, ki bo letos dopolnil 40 let in bo za ameriško reprezentanco debitiral na bližajoči se šahovski olimpijadi v indijskem Čenaju, je po zmagi izpostavil predvsem stopnjevanje ravni svoje igre v toku turnirja. Po prikazanem v predtekmovanju, kot je dejal sam, si sploh ni zaslužil napredovanja v izločilne boje. A je nato v njih zaigral precej bolje in na poti do zmage ob enem samem porazu zabeležil kar sedem zmag. V zaostanku se je znašel zgolj na samem začetku, v četrtfinalu proti mlademu Indijcu Arjunu Erigaisiju, a si je preboj nato zagotovil z dvema zaporednima zmagama v 3. in 4. partiji minidvoboja. V polfinalu je nato zelo prepričljivo ugnal še Poljaka Jana-Krzysztofa Dudo.

Tudi Carlsen na Floridi

Tudi Wei Yi si je zmago v četrtfinalnem dvoboju proti zmagovalcu predtekmovanja, Američanu Samu Sevianu, zagotovil po začetnem zaostanku, ki ga je izničil šele v dramatični četrti partiji minidvoboja, v kateri je nujno potreboval zmago s črnimi figurami. V tem neprijetnem položaju je izbral strateško izredno tvegano pozicijo, a mu je v njej uspelo priti do dovolj dinamične protiigre. Napredovanje je dokončno potrdil v hitropoteznih podaljških, kjer mu je po remiju v prvi partiji s črnimi figurami nato uspelo zmagati z belimi. V polfinalu je tudi on prepričljivo izločil udeleženca nedavnega kandidatskega turnirja v Madridu, Madžara Richarda Rapporta. Finalista sta si poleg največjega kosa denarne pogače zagotovila tudi nastop na spektaklu v Miamiju čez dober mesec dni, ko se bo osem udeležencev ponovno pomerilo z istega prizorišča, tokrat na premierni izvedbi elitne spletne serije na ameriških tleh. Znanih je že šest udeležencev, poleg omenjenih dveh še svetovni prvak Magnus Carlsen, trenutno drugouvrščeni v skupnem seštevku serije, Duda, ter finalista predzadnjega turnirja Ding Liren in Ramešbabu Pragnananda.

ČRNI NA POTEZI Duda – Aronjan, FTX Road to Miami (internet) 2022. Kako je črni kaznoval preveč optimistično igro belega, s katero si je slednji povzročil precej slabih točk v svoji poziciji? REŠITEV: 1…Sg4! 2.Se4 (2.hxg4 Dh4 mat.) 2…Lf5! 3.S2g3 Sdf2!+, ko belega čakajo neizogibne materialne izgube in je kmalu moral priznati poraz.