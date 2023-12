Zaradi diskvalifikacije je bil zelo jezen nase. V opozorilo so jih postavili nazaj v vrsto

V zadnjih treh tednih je Lovro Kos na skakalnicah doživel že ogromno, od trenutkov razočaranja in jeze do izbruha sreče in veselja. S krstnim zmagoslavjem na članskem državnem prvenstvu v Planici si je izdatno okrepil samozavest pred 72. novoletno turnejo, ki se bo s kvalifikacijami danes (16.30) že po tradiciji začela v Oberstdorfu.

Potem ko se Kos ni uvrstil v slovensko ekipo za uvodni prireditvi v Ruki in Lillehammerju, je na prvi tekmi v Klingenthalu s 30. mestom za las ujel zadnjo točko. Že 24 ur pozneje pa se je kot četrti (nehvaležno uvrstitev si je delil z reprezentančnim kolegom Anžetom Laniškom) zelo približal zmagovalnemu odru, kar je bil le še en dokaz, kako hitro se lahko v skokih marsikaj spremeni.

Lovro Kos se že veseli začetka novoletne turneje. FOTO: Dejan Javornik

Sledili sta preizkušnji v Engelbergu, tradicionalni generalki za znamenito tekmovanje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji, kjer je najprej vpisal ničlo zaradi diskvalifikacije, dan zatem pa je bil s 7. mestom najvišje uvrščeni Slovenec. Zelo dobro pripravljenost pred prvim vrhuncem sezone je nato potrdil še z osvojitvijo naslova državnega prvaka na Bloudkovi velikanki.

1 posamično uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu ima Lovro Kos. 3. je bil na tekmi v Garmisch-Partenkirchnu na novega leta dan 2022. 7. mesto je v končni razvrstitvi novoletne turneje zasedel pozimi 2021/22.

»Na novoletni turneji se bom – kakor vedno in povsod – poskušal prebiti v finale, nato pa bom poskušal čim bolj uživati. Kadar uživaš, je vse takoj lažje. Takrat običajno pridejo tudi želeni rezultati,« je eno od svojih skrivnosti uspeha razkril 24-letni skakalec iz Rudnika pri Moravčah in na vprašanje, ali se je z zadnjimi dosežki presenetil, odvrnil: »Da in ne. Že na treningih so bili moji skoki na visoki ravni. Bilo je le vprašanje, kdaj jih bom lahko prikazal tudi takrat, ko bo šlo zares. A je treba ostati potrpežljiv. Ko začneš v želji, da bi bil boljši, še dodajati, lahko vse skupaj hitro poslabšaš. Na srečo se mi je izšlo, saj sem nato na tekmah skakal podobno kot na treningih.«

V Švici se je jezil nase

Nad tem, da ni dobil priložnosti na uvodnih preizkušnjah, ni bil pretirano razočaran. »Na začetku sezone še nisem bil v takšni formi, v kakršni sem zdaj. Zaradi tega sem na nek način kar hvaležen, da sem ostal doma, kjer sem se lahko malo umiril, tako da zdaj lažje diham,« je Kosu, ki je še na torkov praznični dan skupaj z bratoma Prevc – Domnom in Petrom pilil tehniko v Planici, vidno odleglo po dobrih skokih in uvrstitvah.

V Švici je bil sicer zelo jezen nase zaradi diskvalifikacije, ki ga je doletela zaradi neustreznega tekmovalnega dresa. »V predelu ram je bil malce preširok. Očitno so nas želeli opozoriti, da preveč lovimo meje, zaradi tega so nas postavili nazaj v vrsto,« je komentiral štiri diskvalifikacije na prvi tekmi v Engelbergu.

Anže Lanišek lani odličen tretji Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, je v Nemčijo odpeljal isto peterico, ki je naše barve zastopala že na prejšnjih dveh postajah v Klingenthalu in Engelbergu. Ob državnem prvaku Lovru Kosu bodo v današnjih kvalifikacijah Oberstdorfa nastopili še Anže Lanišek, Timi Zajc ter brata Prevc – Domen in Peter. Lovoriko na novoletni turneji brani Norvežan Halvor Egner Granerud, najboljši Slovenec pa je bil pred letom dni Anže Lanišek, ki je osvojil odlično tretje mesto.

Drese si sicer še vedno izdeluje sam. Če bi mu jih kdo drug, se v primeru diskvalifikacije ne bi mogel jeziti nanj.

»Nase pa sem lahko jezen. V Engelbergu sem se kakšnih deset minut prepiral sam s seboj, češ zakaj sem si naredil takšen dres. No, potem sem spoznal, da to nikamor ne pelje, zato sem šel teči, med tekom pa sem se le pomiril,« je v smehu zaupal član ljubljanske Ilirije, ki ob nosilcu rumene majice vodilnega v svetovnem pokalu, Avstrijcu Stefanu Kraftu, v ožji krog kandidatov za osvojitev »zlatega orla« uvršča še njegovega rojaka Jana Hörla in Nemca Andreasa Wellingerja.

Lovro Kos si želi v skokih predvsem uživati. FOTO: Voranc Vogel

A zanj ni samo po sebi umevno, da so tisti, ki so dobri na švicarski generalki, nato v ospredju tudi na tekmovanju od Oberstdorfa do Bischofshofna. »Pred dvema letoma sem bil skoraj najslabši Slovenec v Švici, pa potem najboljši na novoletni turneji (skupno je bil tedaj 7. – op. p.). Hitro se obrne. Za nas ocenjujem, da smo lahko mirni, ker pravzaprav vsi držimo visoko raven skakanja,« je presodil Kos.

In kam bi uvrstil sebe in reprezentančne kolege? »Nekam med deseterico. Zajc in Lanišek sta na treningih zelo lepo skakala, tudi njiju bi postavil med najboljših deset. Kakor je Timi skakal pred državnim prvenstvom, bi ga dal celo med peterico. Če bi se nam pokrili vsi dejavniki, smo lahko hitro vsi v 'top 10' ...«