Zapojmo vsi, Štajerska se veseli

Prekmursko-štajerska klasika Mura proti Mariboru je imela tudi svojo predigro v zadnjih dneh. Najprej pri boju za vstopnice, saj je bila Fazanerija za zadnjo tekmo prvenstva že sredi tedna razprodana, nato pa še v zadnjem večeru pred to veliko nogometno nedeljo, ko so v črno-belem taboru suspendirali vratarja Marka Zalokarja, saj je po besedah iz Murske Sobote zavrnil nastop na tej tekmi, ker se že dogovarja za prestop k Mariboru. Koprčani pa so imeli še pred prejšnjim krogom boljše izhodišče v svojih rokah, a se jim je doma zataknilo proti Radomljam. Rumeno-modri so sicer za slovo od sezone včeraj v ponovitvi pokalnega finala igrali proti Bravu, v Šiški ni bilo gola, ko pa so s skrajnega severovzhoda države prihajale novice o golih Maribora, je bilo iz minute v minuto bolj jasno, da je Koper svojo priložnost zapravil v ponedeljek. Tekmovalnega naboja je bilo pri pokalnih zmagovalcih ob vodstvu Maribora v Murski Soboti s 3:0 seveda manj kot v prejšnjih dneh, navijači, ki so pripotovali v Ljubljano z Obale, so se pač morali sprijazniti z 2. mestom svojega moštva v tej sezoni. Povsem drugače in precej bolj bučno pa je bilo v Fazaneriji. Svež je še spomin, kako so na tem kultnem soboškem stadionu pred natanko enim letom pričakali svoje junake, ki so si prav v Mariboru priigrali zgodovinski prvi naslov državnih prvakov. Zdaj je bilo obratno. Mariborčani so se zelo zrelo, zbrano in odločno lotili svoje naloge, imeli žogo precej več v nogah, do vodilnega gola pa čakali do 42. minute. Dotlej je namreč mladi domači vratar, 17-letni Vid Šumenjak, odlično opravil svojo nalogo. In tudi pozneje mu navzlic trem žogam v njegovi mreži ni bilo ničesar očitati, v zadnjem hipu je dobil priložnost in poskusil nalogo opraviti po najboljših močeh. Ko je Rok Kronaveter, pred šestimi leti strelec odločilnega gola v Velenju za Olimpijin naslov, zabil za vodstvo z 1:0 v Murski Soboti, je med armado vijoličnih privržencev završalo. V veselju in ob pirotehničnih vložkih sta najbolj ognjevite navijače morala umirjati kapetan Martin Milec in v nogometni pokoj odhajajoči Marcos Tavares, živahno pa je bilo tudi v nadaljevanju, ko je Maribor vodil že s 3:0. Tradicionalna bojevita Mura si je zaslužila gol in ga dosegla, poskusila celo presenetiti, a zasuka ni bilo. Obenem je v Šiški med Bravom in Koprom do konca ostalo brez golov, Olimpija je za potrditev 3. mesta zmagala v Celju. V Fazaneriji pa se je začela velika vijolična čaga in seveda nadaljevala sinoči ob vrnitvi v Maribor. Najuspešnejši slovenski nogometni klub je po treh letih spet na domačem vrhu. Žezlo sta leta 2020 osvojila Celje in sezono pozneje Mura, zdaj je to že šestnajstič v Ljudskem vrtu!

Kvesić odločil v Celju Izidi 36., zadnjega kroga 1. SNL: Kalcer Radomlje: Domžale 3:3 (Mario Čuić 28., Andrej Pogačar 57., Ivan Šarić 73.; Denis Adamov 37., 78., Arnel Jakupović 52.-11 m), Aluminij: CB24 Tabor 2:2 (Arian Rener 35./ag, Tin Martić 48.; Robert Čakš 14, Mateo Monjac 54), Mura: Maribor 1:3 (Nemanja Mitrović 66./ag; Rok Kronaveter 42., Martin Milec 47., Ognjen Mudrinski 54.), Bravo: Koper 0:0, Celje: Olimpija 0:2 (Mario Kvesić 12., 36.). Lestvica strelcev: 17 – Ognjen Mudrinski (Maribor), 13 – Maks Barišić (Koper), 12 – Mustafa Nukić (Olimpija) in Arnel Jakupović (Domžale).

Prva liga Telemach Slovenije Maribor 36 21 7 8 57:37 70 Koper 36 19 10 7 54:38 67 Olimpija 36 18 8 10 53:38 62 Mura 36 15 12 9 57:50 57 Bravo 36 13 10 13 33:33 49 Radomlje 36 12 10 14 47:52 46 Domžale 36 11 12 13 47:46 45 Celje 36 12 6 18 46:50 42 Tabor 36 7 9 20 30:41 30 Aluminij 36 4 12 20 33:72 24