Zanima ga, ali je ostalo v njem še kaj od lani

V Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu na avstrijskem Štajerskem bodo od jutri do nedelje na sporedu prvi smučarski poleti v sezoni. Na tamkajšnjo velikanko ima čudovite spomine tudi Peter Prevc, ki je leta 2014 prav na Kulmu poletel do svoje prve zmage v svetovnem pokalu. Za nameček se je dve leti pozneje z rekordom letalnice (244 m) veselil tudi naslova svetovnega prvaka v poletih.

»Ker gre za letalnico, se je po eni strani malo bolj veseliš, po drugi pa te tudi malo stiska, saj ne veš, kako se boš prvi dan znašel na njej. Upam, da mi bo uspelo pogledati čez smuči in da me bo odneslo dovolj daleč. Nočem se pač mučiti tja do 205, 210 metrov,« je uvodoma poudaril kapetan slovenske reprezentance, ki mu optimizem vlivajo dobri nastopi iz Sapora, kjer je minulo nedeljo s šestim mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev v tej zimi.

»Na Japonskem je bila še zlasti na prvih dveh tekmah startna klop postavljena zelo nizko. Ko potem vidiš, da te preskočijo le tisti najboljši, ki so v super formi in povrhu sproščeni, se zaveš, da kljub vsemu nisi tako zelo daleč stran. Malce podobnosti je bilo tudi v tem, da si si po odskoku, ko sprva nisi čutil smuči, preprosto moral zaupati in upati, da te bo odneslo. Približno tako je tudi na velikankah. Me prav zanima, ali je v meni ostalo še kaj od lanskih dolgih poletov,« je najstarejši od bratov Prevc radoveden, ali bo lahko ponovil sijajne predstave iz finala svetovnega pokala 2022 v Planici, kjer je lani za konec zablestel z drugim in tretjim mestom.

Japonska mu ustreza

Vrnitev iz dežele vzhajajočega sonca ga je sicer malce zdelala, saj tudi zaradi gneče, ko so na letalu sedeli drug ob drugem kakor ribe v konzervi, ni mogel zatisniti očesa. Drugače pa se na Japonskem počuti zelo dobro. »S Saporom se že od nekdaj dobro ujamem. Ne vem, v čem se razlikuje od drugih prizorišč, mi pa ustreza, da je – čeprav gre za veliko mesto – zelo umirjeno. Na cesti ni divjanja ne prehitevanja, ne slišiš niti trobljenja. Japonci imajo precej več (ne)pisanih pravil, ki se jih strogo držijo. V nasprotnem primeru bi lahko hitro prišlo do zmešnjave. Sicer se pozna tudi to, da te takrat, ko si na drugi celini, ljudje iz domovine manj motijo. Ko si namreč kje v Nemčiji ali kje drugje v Evropi, si namreč še vedno bolj na voljo oziroma bolj dosegljiv,« je pojasnjeval.

Očitno mu vse to pomaga, da se praviloma vselej dobro pripravi za tekme v Saporu, kjer je dosegel kar štiri od svojih 23 zmag za svetovni pokal. »Le na japonsko hrano se še nisem navadil, čeprav se počasi spoprijateljujem z njihovimi testeninami. Je pa tudi res, da za tekme ne potrebujem 5000 kilokalorij kakor, denimo, kolesarji,« je v smehu pripomnil 30-letni član kranjskega Triglava.

»V Saporu si je tako znova dokazal, da je lahko hitro med deseterico. »No, hitro sem lahko tudi zunaj nje, zato moram ostati umirjen. Sem pa bolj pomirjen kot prej, ker vem, kaj moram narediti za dober skok,« je še dejal slovenski rekorder, ob katerem bodo naše barve na Kulmu branili še njegov najmlajši brat Domen Prevc, Žiga Jelar, Lovro Kos, Anže Lanišek, Žak Mogel in Timi Zajc.