Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala prijateljsko tekmo s San Marinom in zmagala s 4 : 0. Za Slovenijo so zadeli Nemanja Mitrović v 17. in 42. minuti, Haris Vučkić, ki je v 25. izkoristil najstrožjo kazen, in Rajko Rep v 48. minuti.



Izbrance Matjaža Keka 11. in 14. oktobra čakata še tekmi lige narodov na Kosovu in v Moldaviji.