Žan je vedno hiter že na premieri

Uvod v novo sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju ob pogledu na vrh ni prinesel ničesar novega. Na njem je ostal Marco Odermatt, prvi junak prejšnje zime, lastnik kristalnega globusa in zmagovalec olimpijskega veleslaloma, v katerem se mu je – tako kot minulo nedeljo v Söldnu – najbolj približal Žan Kranjec. S Švicarjem smo se na prizorišču premiere pogovarjali tudi o vodilnem slovenskem alpskem smučarju.

Sezono ste odprli z zmago in pravzaprav nadaljevali tam, kjer ste prejšnjo zimo sklenili. Se zavedate svojega izjemnega smučanja in temu primerno spet udarne vloge favorita?

»Na začetku sezone ne razmišljam pretirano dolgoročno. Zdaj sem predvsem vesel, da sem tu pokazal, kako dobro smo zastavili delo v pripravljalnem obdobju. A ničesar nisem mogel napovedovati. Pred prvo tekmo ugibamo drug o drugem, dokler na premieri sezone ne presmučaš prek ciljne črte, ne moreš vedeti, kako močan si. Zato sem si kar oddahnil, da se mi je razpletlo po željah.«

Ali niste bili seznanjeni s tem, kako močni so vaši tekmeci?

»Niti ne. Dobro, izjemno interno konkurenco imam v švicarski reprezentanci, tu mi je bilo seveda hitro jasno, da bo že naš interni boj hud. Drugih tekmecev pa v zadnjih tednih pred prihodom v Sölden nisem spremljal, ker smo se pri našem moštvu odločili za umik v osamo.«

Tako seveda tudi niste spremljali Žana Kranjca?

»Ne, nisem ga. Zasebno nimava stikov, zato tudi v poletnem času nisva komunicirala. Potem pa je bil, kot vem, z drugimi slovenskimi reprezentanti na pripravah v Argentini, mi pa smo si izbrali Čile. In tudi v teh zadnjih dneh, ko je bila večina ekip v Val Senalesu, smo mi vadili v Švici na smučišču Diavolezza. Tam smo imeli svoj mir, to je bilo za nas najpomembneje. Tako pred prihodom v Sölden nisem videl nikogar od članov drugih reprezentanc. Razen seveda na instagramu (smeh).«

Je bil pa vodilni slovenski smučar podobno kot v olimpijskem veleslalomu tudi v Söldnu najbližje vam?

»Ah, on je odličen smučar, to že dolgo vem. Le kdo si ni zapomnil tistega njegovega odličnega nastopa na olimpijski drugi progi veleslaloma na Kitajskem? V Söldnu pa je že tradicionalno vedno znova med najboljšimi, in tako je bilo tudi tokrat.«

Kako ste sicer videli to söldensko dogajanje, ki ga je krojilo tudi vreme. Ne glede na vašo dobro pripravljenost je verjetno pomembna vloga pripadla tudi opremi, kajne?

»Prav ničesar ne morem povedati proti mojemu opremljevalcu Stöckliju, z veseljem bom na teh smučkah še naprej tekmoval in – upam – se boril za zmage. Je pa tako, da smo po odpovedi ženske tekme zelo natančno spremljali razmere na ledeniku in imeli glede izbire smuči načrt A, B, C in D. Drugače ni šlo.«