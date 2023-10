Zahtevni oviri, a ne previsoki

Za razliko od Krke, ki si med tednom sladka življenje z zmagami v slovenskem prvenstvu, se v Stožicah se ponavlja lanska zgodba. Košarkarji Cedevite Olimpije se po porazih v evropskem pokalu veselijo dvobojev v ligi ABA, saj je v njej več premagljivih tekmecev. V 4. kolu obe slovenski moštvi čakata zahtevni, vendar ne previsoki regionalni oviri. Novomeščani bodo danes ob 17. uri gostili Zadar, Ljubljančani se bodo jutri ob isti uri pomerili z Igokeo v Laktaših.

Krka se bo po uvodni zmagi proti FMP ter porazih proti Partizanu in Budućnosti poskušala vrniti k polovični uspešnosti v ligi ABA. A podobno računico imajo tudi pri Zadru, ki je najprej gladko klonil proti Budućnosti in SC Derbyju, prejšnji petek pa odpravil Mornar z 92:57. »Zadar se je v prejšnji regionalni sezoni dobro odrezal z osvojitvijo 7. mesta, poleti pa zadržal jedro moštva in izkušenega trenerja Danijela Jusupa. Veliko igra po globini in je nevaren pri skokih,« opozarja Krkin trener Gašper Okorn pred dvobojem z Dalmatinci, ki so se letos omejili zgolj na košarkarje iz regije. Med njimi je tudi 23-letni Mariborčan Petar Vujačić, a z epizodnimi vlogami.

Septembra je bila Igokea boljša

Cedevita Olimpija je vstopila v tekmovalno sezono s porazom proti Igokei (65:75) v regionalnem superpokalu, jutri se ji bo ponudila priložnost za revanšo. Obe moštvi sta doslej dosegli po dve zmagi v ligi ABA, nekoliko bolje so se odrezali košarkarji iz Laktašev: proti Crveni zvezdi so izgubili s 25 točkami manjšo razliko kot Ljubljančani, prejšnji teden pa so zadali edini poraz SC Derbyju v sezoni, medtem ko stožiška zasedba še vedno čaka na odmevnejši uspeh.

»Naši tokratni tekmeci dosegajo veliko točk in imajo prepoznaven sistem igre. Uporabljajo več opcij, od peterke z visokimi igralci do nižje postave. Mi smo prikazali dobro igro proti Bešiktašu, a na žalost ostali praznih rok, zato moramo delati še več in še bolj zavzeto,« vztraja Olimpijin strateg Simone Pianigiani.