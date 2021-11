Zadovoljni iz Slovenije

V nedeljo se je na Čatežu končalo ekipno evropsko šahovsko prvenstvo. V moški konkurenci je zmagala Ukrajina pred Francijo, blestel je Alireza Firouzja, ki je domov odnesel zlato odličje za najboljšega igralca prvenstva. A to še ni vse: na prvi šahovnici je dosegel neverjetnih osem točk iz devetih partij (brez poraza), kar ga je na svetovni zmogljivostni lestvici uvrstilo na drugo mesto za svetovnim prvakom Magnusom Carlsenom. Z 18 leti in 5 meseci je potolkel dosedanji rekord Carlsena, ki je dotlej kot najmlajši prebil magično mejo 2800 rejtinških točk.

Slovencem ni šlo po načrtih. Z 32. mestom niso bili zadovoljni, z izjemo velemojstrov Luke Leniča in Mateja Šebenika, ki sta nalogo zadovoljivo opravila na prvi in četrti šahovnici. Druga slovenska ekipa je turnir končala na 34. mestu, izkazal se je predvsem mednarodni mojster Jan Šubelj na prvi šahovnici. V ženski konkurenci je zlato pripadlo branilkam naslova Rusinjam, ki so pometle s konkurenco, srebro je odšlo Gruzinkam. Naša prva ekipa je turnir končala na 18. mestu, druga ekipa je zasedla 23. mesto. Niti dekleta niso mogla biti zadovoljna, saj vedo, da lahko posežejo v prvo deseterico. Pohvaliti gre predvsem igro Laure Unuk in Lare Janželj v prvi ekipi, saj sta osvojili nove rejtinške točke. V drugi ekipi so se z borbenostjo izkazale Ivana Hreščak, Špela Kolarič in Pia Marie Ružič. Nad uvrstitvami smo morda razočarani, a ne moremo jim soditi brez poznavanja ozadij. Prva moška ekipa je sestavljena iz velemojstrov, ki se s šahom ne ukvarjajo poklicno, kot to velja za večino evropskih ekip. Kljub temu zmorejo odigrati tako močan turnir na vrhunski ravni, kar je vsekakor pohvalno.

Prvenstvo je bilo sicer velik uspeh. Šahovska zveza Slovenije je ob podpori sponzorjev in prostovoljcev po dolgem premoru pričarala prijetno in varno okolje za ustvarjanje šahovskih umetnin. Udeleženci so še posebno pohvalili profesionalnost in gostoljubje organizatorja. Navdušeni so bili nad odprtjem prvenstva na brežiškem gradu, na katerem jih je pozdravil častni pokrovitelj prvenstva, predsednik DZ Igor Zorčič. ŠZS po prvenstvu čaka analiza prvenstva, kar bo pomembno pri organizaciji posamičnega EP, ki bo spomladi 2022 prav tako v Sloveniji in bo priložnost, da se stvari dodatno izboljšajo. Hkrati bo odlična priložnost za slovenske šahiste, ki se bodo znova lahko merili z najboljšimi.