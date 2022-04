Zadnjo besedo bo imel Maribor

Če bi naslove prinašali le večni nogometni derbiji Olimpije in Maribora, bi Dino Skender verjetno dobil pogodbo pri Olimpiji do konca življenja. Hrvaški trener se je poslovil z izkupičkom treh zmag in enega neodločenega izida, Mariborčani pa so v tem obdobju ljubljansko mrežo zatresli le enkrat. Niz neporaženosti je februarja 2020 z remijem v Ljudskem vrtu (1:1) začel Safet Hadžić, sledilo je še osem tekem brez štajerske zmage, in to je niz, ki so ga varovanci Radovana Karanovića zdaj pripravljeni prekiniti proti najnovejšemu obrazu na zeleno-beli klopi Robertu Prosinečkemu. A ne za vsako ceno.

Koper ne želi popuščati Sicer 30. krog 1. SNL prinaša še tekme Bravo – Mura (15.), Kalcer Radomlje – Aluminij (17.30, obe jutri), CB24 Tabor – Domžale (15.) in Koper – Celje (20.15, obe nedelja).

»Rad bi malce umiril čustva glede te slabe tradicije. V vsakem primeru je najpomembneje doseči naš skupni cilj, tako ali drugače. Vsi si želimo te zmage, a ne smemo izgubiti glave,« je na žogo na včerajšnji novinarski konferenci stopil Karanović, ki z varovanci bolj kot o navijaškem ponosu želi razmišljati o 16. naslovu prvaka. Po turbulentni jeseni in odhodu Simona Rožmana je štajerska barka suvereno priplula v sklepni del 1. SNL, kjer ji za zdaj ne pride do živega niti vroče zakulisno dogajanje. »Naposled bo prava atmosfera in pravo vzdušje z nekim manjšim minusom, saj se naši najzvestejši navijači žal ne bodo mogli udeležiti tega dogodka. A nimamo kaj, zdaj je, kar je,« je dejal branilec Nemanja Mitrović, ki se v derbi podaja s tremi točkami naskoka pred drugouvrščenim Koprom in sedmimi pred Olimpijo. »Ne smemo pozabiti na Koprčane. Kar se tiče derbija, bodo nabrušeni vsi igralci, s tem pa ne želim reči, da bomo šli na glavo – biti moramo zbrani. Derbi ne odloča prvenstva, ki bo še dolgo, ostane še šest tekem in v igri bo še 18 točk,« je dodal Ljubljančan, ki ga čaka nov obračun z nekdanjimi delodajalci. Enako velja denimo še za Roka Kronavetra, Đorđeja Ivanovića in Aljošo Matka, ki mu Mitrović napoveduje še posebej »topel« sprejem.

Matko na tapeti

»Mislim, da bo v soboto najbolj na tapeti ravno Aljoša Matko. Igralci, ki so igrali za oba kluba? Kaj naj rečem, jaz sem prvi to storil, nimam kaj komentirati. To je profesionalizem,« je še dejal in si zaželel, da po tekmi ne bi veliko govorili o sodnikih. Veliko je bilo sicer že govora o spremembah pri Olimpiji, ki se je za derbi – prvič jo je na uradni tekmi vodil Prosinečki – ogrela z visoko domačo zmago nad Radomljami (4:1). »Robi je veliko nogometno ime in gotovo je s svojo karizmo prinesel ogromno pozitivne energije, a mislim, da se tudi oni zavedajo, kam prihajajo. Gotovo ne morejo biti sproščeni. Mislim, da bomo sami vseeno imeli zadnjo besedo,« je prepričan Karanović.