Zadnji krog ali zadnji udarec? Olimpija danes lovi naslov, Maribor v pripravljenosti

Olimpija prve priložnosti ni izrabila v velikem derbiju, Maribor ji ni dal niti druge, ker je premagal Ajdovce, ali bo drugo priložnost, o kateri bo o svoji usodi odločala brez drugih, le obrnila sebi v prid? Odgovor o tem, ali bo o nogometnem prvaku odločal zadnji krog, bo znan že danes popoldan. Vodilni zeleno-beli v 35. krogu 1. SNL v Stožicah gostijo Radomljane, za šampionsko zvezdico potrebujejo zmago. Morda bo dovolj tudi točka, ali nobena, v primeru nedeljskega neodločenega izida ali poraza Mariborčanov na Bonifiki. Tudi bitka za dodatne kvalifikacije bi lahko bila že odločena, Domžale gostijo Bravo, Nafta pa Celjane.

1SNL_35krog

Ljubljana: Olimpija – Radomlje (sodnik Martin Matoša): Zdaj pa je že res dovolj čakanja. Olimpijina pot proti naslovu, četrtemu pod taktirko tujih upravljavcev in drugega pod Adamom Deliusem, je eno veliko trpljenje za navijače, igralce in trenerja. Victor Sanchez je uporabil že vse izgovore, v krizi tudi igralci z vseh vetrov niso več enako nabrušeni, enotni, homogeni. V takšnih okoliščinah bi moštva z domačimi prevladujočimi igralci že zdavnaj dokončala delo.

Če bi Olimpijo pripeljali do tu, je že druga stvar. Vrnitev k domačim silam naj bi bila domača naloga športnega direktorja Gorana Boromise pri oblikovanju jedra moštva za naslednje sezone. Olimpijine ligaške zmage – 2:0, 2:0, 3:0 – ob trenutnem stanju forme trenutno ne pomenijo veliko. Več optimizma v zeleno-beli tabor vlivajo porazi Radomljanov proti najboljšim: s Koprom in Celjem po 1:3, z Mariborom in Bravom po 0:4.

Napeto tudi v 2. SNL V zadnja dva kroga v 2. SNL gre vodilni Aluminij (61 točk) s štirimi točkami prednosti. Vrnitev med najboljše Kidričani lahko potrdijo v nedeljo v Velenju. A v 29. krogu je v ospredju dvoboj za drugo mesto in dodatne kvalifikacije. Triglav (57) lahko po sanjskem scenariju še prehiti Aluminij, s katerim se bo pomeril v zadnjem krogu, ima točko prednosti pred Gorico (56). Pari 29. kola so, sobota: Bilje – Slovan, Drava – TKK Tolmin, Kety Emmi & Impol Bistrica – Jadran, Brinje Grosuplje – Ilirija; nedelja: Beltinci Klima Tratnjek – Gorica, Rudar – Aluminij, Triglav – Dravinja, Tabor – Krka (vsi ob 17.30).

Razplet bo narekoval ritem

Ajdovščina: Primorje – Mura (Žan Jazbec): Bolj kot ne gre za informativni dvoboj za trenerje, še posebej za gostujočega Ivana Kurtušića. Srb se še seznanja s slovensko ligo in svojimi igralci, ki so zeleno-bele tepli, proti rdeče-črnim bi lahko tudi igrali. Oboji bodo oslabljeni, se pravi, nihče se ne bo mogel izgovarjati na višjo silo.

Domžale: Domžale – Bravo (Alen Bubek): Pokalna zmaga Celjanov naj bi bila kolateralna korist za Domžalčane. Šiškarji so namreč brez možnosti za Evropo, posledično naj bi bili tudi brez visokih motivov. Pa še kako visoki bodo, med kluboma se vseskozi prepleta bitka talentov. Oboji jih lovijo v istem bazenu, vzgajajo in prodajajo. Šiškarji kot »hijene« čakajo na domžalski zlom. Velja tudi obratno.

Trener Victor Sanchez (desno) in njegov najtesnejši sodelavec Ioannis Kontoes sta imela dovolj časa za pripravo šampionske taktike proti Radomljanom. FOTO: Leon Vidic

Lendava: Nafta – Celje (Alen Borošak): Tudi Lendavčanom se je smejalo po pokalni zmagi Celjanov. Ali se jim bo tudi po prvenstveni, je odvisno od tekmecev, od trenerja Alberta Riere. Kako bo iz nogometašev, tudi rezervistov, izvlekel zadnje atome moči in motivov?

Koper: Koper – Maribor (Bojan Mertik): Za Koprčane se je sezona končala že v sredo. Želeli so jo končati v velikem slogu, in še zdaleč ne na tako nebogljen način, a so po dveh sezonah, v katerih so potegnili krajšo v lovu na Evropo, le dosegli glavni cilj in bodo v kvalifikacijah za konferenčno ligo poskušali tudi kaj zaslužiti.

Za Mariborčane bi se sezona lahko končala sanjsko naslednji konec tedna. V vsakem primeru bodo vedeli, pri čem so. Razplet tekme v Stožicah bo narekoval njihov ritem, voljo in tekmovalnost. Za obe moštvi pa velja, da je bil finiš sezone odličen in z dobrimi obeti za novo sezono.