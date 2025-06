Zadnja etapa je samo še potrdila, kar se je vedelo: Yates je zmagovalec letošnjega Gira

Britanec Simon Yates (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. To je bilo jasno že po sobotni zahtevni etapi, v kateri je ugnal vse tekmece v boju za skupno slavje. Danes je moral le še varno prečkati ciljno črto v Rimu. Skupaj 143 km dolgo zadnjo etapo v Rimu je sicer dobil Nizozemec Olav Kooij.

Za Simona Yatesa je bila to druga zmaga na tritedenskih dirkah v karieri, potem ko je leta 2018 dobil še špansko pentljo. Istega leta je bil v sijajnem položaju tudi na dirki po Italiji, a je v 19. etapi na prelaz Finestre povsem popustil. Dirko je takrat dobil njegov rojak Chris Froome.

Dvaintridesetletni Yates je letos prav na Finestre napadel, se otresel tekmecev in izkoristil spogledovanje svojih najbližjih zasledovalcev v ozadju. Predzadnjo etapo je sicer prečkal kot tretji, a hkrati kot veliki zmagovalec 108. izdaje Gira.

V skupnem seštevku je imel 3:56 minute naskoka pred Mehičanom Isaacom del Torom (UAE Team Emirates-XRG) in 4:43 pred Ekvadorcem Richardom Carapazom.

Glavni favorit je bil Roglič

Pred začetkom italijanske pentlje je bil glavni favorit Slovenec Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), a je po številnih padcih in njihovih posledicah odstopil v 16. etapi. Do Rima sta od Slovencev prišla Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious).

Zadnja etapa je sicer pripadla sprinterjem, največ moči pa je imel v večnem mestu Kooij za svojo drugo zmago na letošnjem Giru in skupno 41. v karieri. Drugi je bil Avstralec Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), tretji pa Italijan Matteo Moschetti (Q36,5).

Tratnik je letos na dirki prav tako nekajkrat padel in se boril s posledicami udarcev in odrgnin, hkrati pa je bil v službi svojega kapetana Rogliča in nato Italijana Giulia Pellizarrija, ki je Giro končal na šestem mestu.

Govekar je dvakrat zasedel mesto v deseterici. Obakrat je bil deveti v sprintih šeste in 12. etape. Za največji cilj si je postavil slovenski konec 14. etape, a ga je takrat ustavil množični padec, zaradi katerega se ni mogel boriti za visoka mesta.

Giro je sicer osmič v zgodovini prečkal Slovenijo. Letošnja etapa po slovenskih tleh se je končala v Novi Gorici, slavil pa je danski ubežnik Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost).

Modro majico najboljšega hribolazca na Giru je odnesel domačin Lorenzo Fortunato, po točkah je bil v razvrstitvi vijoličaste majice najboljši Danec Mads Pedersen, najboljši mladi kolesar z belo majico pa je postal del Toro.