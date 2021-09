Začetek za sladokusce pod obroči v Stožicah

Tako kot lani bodo košarkarji Cedevite Olimpije in Krke vstopili v novo sezono lige ABA z medsebojnim soočenjem v Stožicah drevi ob 21. uri. Slovenski derbi bo tudi tokrat dodatno podžgal obe moštvi in iz njiju iztisnil maksimum trenutnih sposobnosti. V 26 krogih pa utegne vnovič udariti na plan že kar tradicionalni razkorak med ambicijami obeh klubov, ki je po združitvi Ljubljančanov z zagrebško Cedevito dobil še bolj prepoznavne razsežnosti. Pri Cedeviti Olimpiji tako ne skrivajo velike želje, da bi prvič po letu 2011 igrali v polfinalu končnice regionalne elite, medtem ko se Novomeščani po uvrstitvi na 12. mesto v zadnjih dveh sezonah ne želijo tresti v boju za obstanek, (pre)visok vzpon pa bi jim lahko že prinesel preglavice zaradi povečanja apetita navijačev. Letošnja sprememba ustroja v ligi ABA, po kateri bosta v polfinale neposredno napredovala oba prvouvrščena, medtem ko se bodo za preostali vstopnici potegovala moštva med 3. in 6. mestom, je po svoje pisana na kožo Ljubljančanom. V prejšnji sezoni so namreč zasedli peto mesto za Crveno zvezdo, Budućnostjo, Mornarjem in Igokeo, zdaj pa morajo računati tudi na preporod Partizana po vrnitvi trenerskega čarodeja Željka Obradovića, ki je leta 1992 prinesel Beograjčanom edini naslov evropskega prvaka. Revanša za superpokal Načrti vodilnih mož stožiške zasedbe nedvoumno segajo v najboljšo četverico, saj so po besedah športnega direktorja Sanija Bečiroviča povišali moštveni proračun za od 10 do 15 odstotkov. Če upoštevamo, da je Cedevita Olimpija po podatkih Ajpesa v koledarskem letu 2020 porabila 1,955 milijona evrov za plačilo vseh košarkarjev in njihovih zastopnikov, bo vendarle potrebovala tudi obilo znanja in spretnosti v bitkah s tekmeci iz Srbije in Črne gore. Ti delujejo v povsem različnih poslovnih in pravnih okoljih ter se ogorčeno potegujejo za čim boljše položaje na evropski sceni. V evroligi bo regijo tudi letos zastopala Crvena zvezda, 19. oktobra bodo oživela igrišča v evropskem pokalu s Cedevito Olimpijo, Budućnostjo in Partizanom, medtem ko bo Igokea nastopala v Fibini ligi prvakov, v katero se je želel uvrstiti tudi Mornar, a se bo moral po izpadu v kvalifikacijah zadovoljiti s pokalom FIBA. Vodilni slovenski moštvi sta se pred osmimi dnevi že spopadli za domači superpokal. Z 78:71 (Auguste 23, Pullen 15, Blažič in Ejim po 12; Stipčević 21, Lapornik 11, Kosi 9) je bila uspešnejša Cedevita Olimpija, ki ima tudi tokrat izhodiščno prednost. V ligi ABA bo lahko igrala z vsemi šestimi okrepitvami iz tujine, torej tudi s pred tednom odsotnima novincema, centrom Jackiejem Carmichaelom in krilnim centrom Markom Radovanovićem. Krka se je že uvodoma prilagodila na omejitve za slovensko prvenstvo in ima le štiri legionarje, za nameček pa se otepa težav s poškodbami visokih košarkarjev. »Jurij Macura je med superpokalnim dvobojem dobil močan udarec, nekaj dni je brez treninga Hasahn French zaradi ugriza v jezik, težave ima tudi Marko Arapović. Pričakovanja ne smejo biti previsoka,« je pojasnil trener Novomeščanov Dalibor Damjanović.

