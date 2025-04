Začenja se končnica lige NBA, Lakers ponoči z Minnesoto

V eni najbolj turbulentnih sezon v ligi NBA, ki jo je 2. februarja zaznamovala šokantna menjava Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles, se za najboljše košarkarje na svetu začenja zares. Šestnajst ekip se podaja v boj za trofejo Larryja O'Briena. Branijo jo Boston Celtics, ki so v lanskem finalu ugnali presenetljive Dallas Mavericks na čelu z Dončićem in osvojili rekordni 18. naslov.

LA Lakers imajo enega manj, njihova glavna aduta v lovu na osemnajstico bosta LeBron James in Dončić, prva ovira v seriji na štiri zmage bodo Minnesota Timberwolves. Začenja se danes ponoči v Kaliforniji (2.30). Dončić preživlja sedmo sezono v ligi NBA, v končnici bo nastopil petič, za Lakers pa je odigral 28 tekem ter zbral 18 zmag (64 % uspešnosti). Jezerniki so osvojili tretje mesto v zahodni konferenci in s tem dobili prednost domačega igrišča.

FOTO: Tt

Dončić se je hitro prilagodil življenju v mestu angelov, kar je bolj pomembno, odlično se je ujel s soigralci, predvsem s svojim nekdanjim vzornikom, 40-letnim Jamesom, ki igra že svojo 22. sezono v NBA. V 28 tekmah je imel 26-letni Ljubljančan povprečje 28,1 točke, 8,1 skoka in 7,5 asistence, navijači v Crypto.com Areni so ga takoj vzljubili in ga vzeli za svojega. Zdaj, ko je povsem prilagojen na novo okolje in spočit, bo želel pokazati, iz kakšnega testa je.

Lajal bo

»Rad imam velike tekme. Končnica je zabavna. Vsak je na 100 odstotkih, veselim se,« je pred začetkom povedal Dončić. »Cilj je osvojitev prvenstva. Mislim, da imamo odlično moštvo. Imamo fante, ko so pripravljeni iti v vojno. Vsi stojimo skupaj, kemija je prava in verjamem, da imamo priložnost,« prsti pošteno srbijo zvezdnika, ki se ga je v LA prijel vzdevek »The Don«.

Navdušuje tudi soigralce. »Razburljivo bo. Prepričan sem, da bo pokazal nekaj sočnega. Kot ga poznam, ga bomo morali miriti, ker bo 'lajal'« je o številki 77 povedal Dorian Finney-Smith, pet let Dončićev soigralec v Dallasu. »Smeji se na igrišču in zunaj njega, kar je nalezljivo. Glasen je na klopi in rad zabrusi kakšno sočno tekmecem, sodnikom, gledalcem. Z njim nikdar ni dolgčas,« je dodal.

Če je imel Luka lani v napadu resnega soigralca samo v Kyrieju Irvingu, ima zdaj več pomoči. Poleg LeBrona (24,4 točke) je zelo učinkovit Austin Reaves (20,2), za njimi pa je še nekaj zelo koristnih igralcev. Stavnice uvrščajo LA Lakers, ki ga vodi 40-letni JJ Redick, na četrto mesto (kvota 15), glavna kandidata za lovoriko sta Oklahoma City Thunder (2,7) in Boston Celtics (2,85), višje od Dončića & Co. kotirajo še Cleveland Cavaliers (7). Slovenskim ljubiteljem košarke bo najbolj prijazen termin dvoboja na praznično nedeljo, 27. t. m., ko se bo četrta tekma v Minneapolisu začela ob 21.30.