Začeli na Poljskem, kmalu spopad Lovrića in Modrića

Potem ko so najboljši slovenski klubi že odprli novo evropsko sezono, je konec tedna oživelo tudi slovensko nogometno prvenstvo. Enak konec tedna za štart so izbrali na Poljskem, Danskem in v Srbiji, aktivni so bili tudi Slovenci. V petek bodo igrali prvo tekmo na Madžarskem, v večini drugih držav po Evropi bodo zagnali prvenstveno sezono 2025/26 šele avgusta.

Najboljši klubi v ligah zahodne Evrope ta čas razmišljajo o avgustovskem začetku, obenem želijo v zadnjih tednih priprav izkoristiti vsako priložnost za nakup igralcev, ki jih potrebujejo trenerji. Prestopni rok še zdaleč ni končan, približno razmerje moči pa vendarle razkriva pogled na trenutno tržno vrednost igralskega kadra v posameznih ligah.

Zdi se, da bodo ostali na vrhu – po merilu kupne moči – angleški klubi, saj znaša skupna tržna vrednost igralskega kadra dvajsetih klubov v premier league 12,2 milijarde evrov, sledijo italijanska serie A (5,3), španska la liga (5,2), nemška bundesliga (4,6) in francoska ligue 1 (3,6).

Znani so tudi termini prvih derbijev po Evropi. Že v prvem kolu bodo najbolj na nogah v Angliji in Nemčiji. Prvi konec tedna v premier league namreč takoj prinaša zanimivo tekmo Manchester United – Arsenal, v drugem kolu bosta derbija Manchester City – Tottenham in Newcastle – Liverpool, v tretjem pa spopad Liverpoola in Arsenala, torej bo napeto vse do prvega reprezentančnega premora v novi sezoni. Mimogrede, Slovenija bo odprla boj za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi na strahovito zahteven način: 5. september namreč ponuja stožiški dvoboj s Švedsko – ta premore nemara najbolj zvezdniški napad Isak-Gyökeres –, tri dni pozneje bo reprezentanca, ki jo vodi selektor Matjaž Kek, obiskala Švico.

Tudi bundesliga bo pod drobnogledom že v 1. kolu, saj se bosta v Münchnu pomerila Bayern in Leipzig. Morda bo del spektakla tudi slovenski adut Benjamin Šeško, če bo ostal med rdečimi biki … Nemška klasika Bayerna in Dortmunda bo na sporedu 18. oktobra.

Španija? Če se omejimo na trojico največjih klubov, gre v prvem delu sezone za tekme Atletico – Real Madrid (28. september), Real Madrid – Barcelona (26. oktober) in Barcelona – Atletico Madrid (11. januar).

Italija? V višjo prestavo bodo prestavili po terminu reprezentanc, 13. septembra (3. kolo) bosta igrala Juventus – Inter, 21. septembra pa Udinese in Milan, ko bodo navijači v Vidmu lahko videli na delu Luko Modrića, nasproti bo igral slovenski reprezentant Sandi Lovrić.

Elsner: Hvala navijačem

V nekaterih manj odmevnih ligah po Evropi so resda že zagnali sezono, nase so opozorili tudi Slovenci. Luka Elsner je začel z visoko zmago Cracovie v Poznanju, Lech je pred 29.000 gledalci padel z 1:4. Slabše je krenil v 2. poljski ligi trener Ante Šimundža. Njegov Slask je v Wroclawu remiziral s KS iz Krakowa (1:1). Korona Kielce je s Tamarom Svetlinom v udarni postavi z 0:2 izgubila na gostovanju pri Wisli Plock.

Strinjam se z navijači, da lahko igramo bolje, je ocenil Ante Šimundža.

Crvena zvezda je ob štartu zmlela Javor s 4:0, Timi Max Elšnik je igral od 55. minute (pri 2:0). Približno 10.000 navijačev Zvezde pričakuje podobno v torek, ko bodo rdeče-beli gostovali pri Lincolnu v Gibraltarju. To bo izjemno pomemben dvoboj, četudi je favorit znan. Beograjčani bi si v primeru napredovanja v 3. kolo kvalifikacij za ligo prvakov že zagotovili novo sezono v eni od Uefinih lig.