Žaba že nabrušen za olimpijske igre

Domžalski skakalni as Anže Lanišek je hitro premagal manjšo krizo, v katero je med nedavno novoletno turnejo padel tudi zaradi vsega, kar se je dogajalo okrog njegovih novih Slatnarjevih vezi, ki so jih pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) po Bischofshofnu prepovedali. Že pred tednom dni v Zakopanah, kjer je najprej prispeval viden delež k prepričljivi moštveni zmagi Slovenije, nakar je vriskal od navdušenja še po odličnem tretjem mestu na posamični tekmi za svetovni pokal, je 25-letni član SSK Mengeš spet zadihal s polnimi pljuči, saj je vsem, ki so ga želeli ustaviti, dokazal, da zna daleč leteti tudi s starim okovjem. To je Žaba, kot pravzaprav vsi kličejo Anžeta, potrdil tudi v Titisee-Neustadtu, kjer je minuli konec tedna navdušil z izvrstnima drugima mestoma. Potem ko je predvčerajšnjim v obeh serijah pristal pri 134,5 metra, je moral priznati premoč le domačemu matadorju Karlu Geigerju (132 m in 141 m), ki je znova oblekel rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi, potem ko jo je slekel japonskemu zvezdniku Rjojuju Kobajašiju (5.). Nemško slavje je s tretjim mestom zaokrožil Markus Eisenbichler (132,5 m in 132 m). Lanišek, ki je po uvodni seriji še vodil pred Geigerjem, za katerim je na koncu zaostal za 5,2 točke, se je veselil jubilejnih desetih stopničk v svetovnem pokalu. »Zadovoljen sem tako s skokoma, ki sta bila oba zelo dobra, kot tudi z uvrstitvijo. Čeprav mi je malo zmanjkalo do zmage, sem vesel tudi drugega mesta,« je poudaril že drugo sezono zapored najboljši slovenski skakalec, ki se je v skupnem točkovanju povzpel na 5. mesto. Izjemen dan naših reprezentantov so dopolnili Cene Prevc in Lovro Kos, ki sta pristala na 6. oziroma 7. mestu, nove točke so si priskakali tudi Peter Prevc (12.), Žiga Jelar (16.) in Timi Zajc (18.). Toda po prvem polčasu se je nasmihal celo zgodovinski uspeh slovenskih orlov, saj je bilo z vodilnim Laniškom, tretjeuvrščenim Kosom, šestouvrščenim Zajcem ter sedmouvrščenim Cenetom in osmouvrščenim Petrom Prevcem takrat kar pet naših skakalcev med elitno osmerico.

Najprej preveč na silo, nato užival

Zanimivo, da se je včerajšnja tekma na veliki napravi Hochfirstschanze pri vrhu razpletla popolnoma enako kot sobotna. Zmago, četrto v sezoni in 13. v svetovnem pokalu, je požel Geiger (131 m in 143 m), ki je v drugo le za 2,2 točke ugnal Laniška (132,5 m in 143 m). Oba sta v finalu doskočila pri največji daljavi dneva. Na tretjo stopnico se je spet zavihtel Eisenbichler (135 m in 134,5 m). Domžalski rekorder je tako nanizal še tretje zaporedne (posamične) stopničke in skupno 11. v svetovnem pokalu. »Za menoj je lep konec tedna. Morda v prvi seriji nisem nastopil najbolje – preveč na silo. V finalu sem nato dokazal, da znam skočiti dobro in daleč, v zraku pa sem izjemno užival,« je povedal Lanišek, ki je v drugi seriji pridobil tri mesta. Še več tekmecev sta v finalu preskočila Zajc in najstarejši od bratov Prevc; medtem ko je Timi s 13. mesta napredoval na šesto, je Peter po 140-metrskem poskusu, s katerim je s 17. skočil na osmo mesto, glasno zakričal od navdušenja. Kos je s šestega nazadoval na 12., srednji od bratov Prevc pa se je udaril po čeladi, potem ko je z desetega zdrsnil na 17. mesto. Obilo smole je imel Jelar, ki zaradi težav z opremo v drugi seriji ni mogel nastopiti, tako da je tekmo končal na 30. mestu. Konec tedna se bodo za točke svetovnega pokala potegovali v Willingenu, kjer se jim bodo pridružile tudi najboljše skakalke. To bo zadnja postaja pred olimpijskimi igrami v Pekingu, kamor bodo slovenski orli po zadnjih uspehih odpotovali zelo samozavestni.