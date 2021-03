Za zmago nujen znoj, ne kravate

Morda je bila uvrstitev rokometašic Krima Mercatorja v osmino finala lige prvakinj presenetljiva, a nikakor ne nezaslužena. Darilo EHF v času koronakrize bodo Ljubljančanke želele izkoristiti v dvoboju z moskovskim CSKA, ki so si ga potihem želele za tekmeca v izločilnih bojih, saj imajo dobre izkušnje z ruskimi ekipami.



Prva tekma bo jutri ob 16. uri v dvorani Stožice, povratna teden pozneje v Moskvi. Krimovke so v rednem delu pokazale nekaj zelo dobrih predstav, posebno so se izkazale na vzhodu, kjer so remizirale tako pri ruskem prvaku Rostov-Donu kot romunskem prvaku CSM Bukarešta. Najodmevnejša pa je bila domača zmaga proti Rostovu. CSKA je po moči druga ekipa v največji državi na svetu, po ambicijah celo prva. Predsednik kluba je Sergej Šiškarev, prvi mož logističnega konglomerata Delo, ki je tudi glavni sponzor tekmovanja. V Slovenijo s čarterskim letalom z igralkami prihaja njegova številna gospodarska delegacija, ki jo bo sprejel predsednik RZS Franjo Bobinac. Njegova pastorka in slovenska kapetanka Ana Gros bo v naslednji sezoni oblekla dres CSKA, ki ga že nosi bivša krimovka Sara Ristovska.



Na igrišču 40x20 ne bosta štela denar in ugled, Krim je odločen drago prodati svojo kožo. »Na nas bo manjši pritisk kot na Rusinje, ki se z eno nogo že vidijo v četrtfinalu. Takšne priložnosti se zgodijo redko v karieri. Kot ekipa smo zelo napredovali, obramba mora biti agresivna, s pametno igro v napadu nam lahko uspe. Seveda pa bo v soboto šele prvi polčas in v Rusijo želimo z aktivnim izidom,« bele zastave ne izobeša ena najboljših vratark v ligi prvakinj Jovana Risović, ki ima v odsotnosti poškodovane Nine Žabjek status kapetanke. Krim premagal Rostov, CSKA ga še ni Krim je tekmovalni premor izkoristil za mini priprave v Podgorici, kjer je odigral pripravljalno tekmo z Budućnostjo. Dekleta so zdrava in željna dokazovanja, ugotavlja trener Uroš Bregar. »Želeli smo CSKA, ker nam ustreza ruski slog igre. Ne nazadnje smo v sezoni že premagali Rostov, CSKA ga še ni. Seveda pa so Moskovčanke favoritinje, njihov izpad bi bil senzacija. Se pa v izločilnih bojih dogajajo presenečenja, zakaj ga ne bi uprizorili mi,« je optimist Bregar, ki opozarja predvsem na ruski zunanji igralki Darjo Dmitrijevo in Jekaterino Ilino, zelo nevarna je tudi levoroka Antonina Skorobogačenko. »Polovico ruske reprezentance sestavlja Rostov, drugo polovico CSKA. Izkušnje niso na naši strani. Vemo pa, kaj tekmi prinašata. Brez pritiska in z veliko borbenosti lahko nadoknadimo marsikatero pomanjkljivost,« pravi Bregar, ki je zadovoljen, kako se na novo sestavljena ekipa razvija. V naslednji sezoni bo Krim še veliko močnejši, vendar priložnosti, ki se je nenadejano ponudila, ne gre zamuditi. »Mislim, da lahko presenetimo, imamo dovolj kakovosti, po pol leta smo že bolje uigrani,« dodaja Bregi, ki dobro pozna delo danskega kolega Jana Leslieja, nekdanjega trenerja Rostova, ki ruskim igralkam ni vsilil skandinavskega načina igre, kakršen Krimu manj ustreza.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: