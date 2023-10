Za Žana bi bil globus krona kariere

Pod streho hiše slovenskega smučanja na zahodnem obrobju Ljubljane je bilo slavnostno. Svečano so razglasili Generalijeva »levjesrčna« alpska junaka zadnje sezone, priznanji sta pričakovano pripadli Žanu Kranjcu in Ilki Štuhec. Obenem je Enzo Smrekar, predsednik SZS, podpisal novo pogodbo s Petrolom, slednji pripada tudi pokroviteljem pokala Vitranc. Iz športnega zornega kota pa je bila rdeča nit srečanja s slovensko udarno ekipo v tehničnih disciplinah povsem jasna: le še slaba dva tedna sta ostala do premiere nove sezone.

Ta bo, kot je že tri desetletja v navadi, na ledeniku Rettenbach nad Söldnom na Tirolskem in tako kot vedno so cilji slovenske vrste visoki. Še zlasti ob misli na enega najboljših veleslalomistov na svetu Žana Kranjca, srebrnega olimpijca iz Pekinga 2022 in drugouvrščenega nato tudi lani v Söldnu. Obakrat je bil od njega hitrejši le najboljši smučar zadnjega obdobja v svetovni tekmovalni karavani – Švicar Marco Odermatt.

»Lepo je, ko ohranjaš že nekaj let zapored mesto v vrhu najboljših smučarjev v veleslalomu in seveda ne skrivam, da bi bil mali kristalni globus zame krona kariere. Obenem pa se res ne želim obremenjevati z dolgoročnimi razmišljanji. Gremo postopoma, najprej torej v Sölden, kjer mi očitno tekma ustreza,« je poudaril naš najboljši alpski smučar, ob katerem bosta v štartni hišici prve moške preizkušnje v sezoni še Štefan Hadalin in Rok Ažnoh.

Na premieri sezone tri Slovenke

Podobno kot v moški konkurenci bodo tudi med dekleti na premieri sezone tri Slovenke – Ana Bucik, Neja Dvornik in Andreja Slokar. Slednja se po sezoni odsotnosti in poškodbi kolenskih vezi vrača na bele strmine in že odšteva do tekme. Prizna, da bi za začetek raje imela slalomsko preizkušnjo, toda obenem poudari: »Nočem pa, da bi me označevali zgolj za slalomistko, tudi veleslalom si želim dvigniti na visoko raven. Najbolj pomembno je že spoznanje o tekmi!«

Tako kot Andreja Slokar je bila tudi Ana Bucik, obe predstavljata primorski del slovenske smučarske ekipe, doslej uspešnejša med slalomskimi količki, obenem je v prejšnji sezoni storila korak naprej tudi med veleslalomistkami. Ambicij sezone ne skriva niti 22-letna Korošica Neja, največjo domačo smučarsko uganko pa zdaj predstavlja prihodnost Mete Hrovat. Bolečine v hrbtu ji ne dovoljujejo vrhunskega treninga, zato o datumu njene vrnitve po sezoni umika od alpskega smučanja zdaj lahko le ugibamo ...