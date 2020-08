Za začetek drama s padci: Roglič je takole komandiral tekmece (VIDEO)

Roglič: Nekaterim se ni dalo nič dopovedati

Zdaj gre zares: začela se je največja kolesarska dirka na svetu, Tour de France, na kateri za prvega favorita za zmago velja slovenski zvezdnik. Zasavec je uspešno preživel prvo etapo, ki pa je v Nici vseeno postregla s kar nekaj drame.Kolesarje je namreč vztrajno močil dež, kolesarji so padali kot za stavo. Trdoto asfalta so med drugimi občutili Francoz, Rustudi Roglićev moštveni kolegaNa nevarnih spustih so zato Roglič in njegova ekipa začeli miriti tempo in opozarjali, naj zmanjšajo hitrost na spustih, da ne bo dirka postala še bolj nevarna. Vseeno jih nekateri, denimo kolesarji Astane, niso upoštevali.Zaradi nevarnih razmer se je vodstvo dirko odločili nevtralizirati zadnje 3 kilometre dirke, a ravno tam se je zgodil še množični padec, v katerem se je na tleh in z odrgninami med drugim znašel tudi Francoz, ki ga mnogi vidijo kot glavnega Rogličevega tekmeca za skupno zmago.V šprintu za prvi etapno zmago in rumeno majico je nekaj časa dobro kazalo, a v zadnjih metrih je ostal zaprt, do zmage pa je mimo svetovnega prvaka Dancašvignil NorvežanRoglič je skupaj z moštvenimi kolegi varno prispel v cilj z glavnino. »Mislim, da je deževalo po več kot mesecu dni, cesta je bila zelo spolzka, a na koncu se je za nas dobro izteklo,« je v prvi izjavi povedal za TV Slovenija in komentiral tudi opozorila, ki jih je njegova ekipa dajala tekmecem, da bi zmanjšali hitrost na spustih. »Namen vseh nas je bil, da ostanemo nepoškodovani v prvi etapi, ni bilo smisla, da bi vršili tempo in pritisk na spustih. To smo skušali vsem dopovedati, nekaterim se pač ni dalo. Cesta je že v suhem tehnično zahtevna, vedno tekmovalci poskrbimo za to, da je dirka še bolj nevarna, v tem primeru pa smo kar pazili.«