Za vrnitev v paradiž sta oviri Noah in Banik

Na obzorju je še ena evropska jesen slovenskih prvakov, državnega Olimpije in pokalnega Celja. Ljubljančani bodo po dramatičnih 120 minutah povratne tekme in zmage s 4:2 proti Egnatii tretjo zaporedno uvrstitev v konferenčno ligo lovili proti armenskemu Noahu, kjer igrata nekdanja »zmaja« David Sualehe in Eric Boakye.

Celjani bodo drugo po nebolečem porazu z 2:4 proti Luganu in skupni zmagi s 7:4 proti češkemu Baniku iz Ostrave. Napredovanje in morebitne evropske jeseni se po malem že veselijo v taboru Maribora in Kopra, ki bosta imela ta konec tedna v 5. krogu 1. SNL opravka z ljubljanskima tekmecema. Sinoči je bila že prva tekma Radomlje – Primorje. Olimpijina misija v Albaniji in prva pod vodstvom trenerja Erwina van de Looija je imela vse prvine prvovrstnega trilerja. Ni bilo epiloga v znanem reku, čim južnejše, bolj ubogo, marveč čim južnejše, bolj vroče, bolj napeto in srečno. V uvodnih minutah je bila obramba luknjasta kot švicarski sir, prejela tri gole, enega regularnega, po izenačenju »iz nič« Veljka Jelenkovića, ko Olimpija ni kazala znakov za preobrat, a je vsaj ustavila domače evforične nalete in vstala iz pepela. Toda v drugem polčasu in podaljšku je z goli Antonia Marina, Ivana Durdova ter Alexa Blanca potrdila, da je boljša od tekmecev, ki so z igralcem manj še zmogli izenačenje, a bili na koncu povsem izmučeni in brez minimalnih možnosti.

»To je bila zmaga značaja, moštvo ga je imelo. Veseli me, da so gole zabijali rezervisti. Nimamo le enajst igralcev, temveč vse,« je o ognjenem krstu ob zanj prav tako posebnem in edinstvenem gostovanju, kjer se je soočil z evropskim klubskim tretjim svetom, povedal van de Looij.

Po res zmedenih uvodnih minutah in ob evforiji enajstih igralcev na igrišču ter 12. na tribuni majhnega, toda bučnega stadiona, se je Nizozemcu malo zameglilo pred očmi, ko je pogled usmeril v naslednjega tekmeca, armenskega Noaha.

Prav nič mu ne diši gostovanje na evropskem Kavkazu čez dva tedna, a še prej bo moral preživeti naslednji preizkus – ligaški proti Kopru. Težka bo za vse, igralci so šli na počitek v petkovih zgodnjih urah, drugi ali tretji uri zjutraj, šest ur pozneje so bili že na poti proti Ljubljani.

»Spati, jesti, piti in se osvežiti,« to je bila Nizozemčeva formula za vrnitev na domačo fronto. Za tekmovanje na obeh bo potreboval še okrepitev ali dve, kot je zaupal.

Riera menjal, ker je bil z mislimi že v Kidričevem

Celjani so si napredovanje priigrali že v prvi tekmi proti Luganu, v povratni, v kateri sta bila znova strelca ključna igralca Franko Kovačević (zabil je že 11. gol v sezoni) in Mario Kvesić, so bili v službi ligaške tekme v Kidričevem.

Celjani so prejeli štiri gole, tri v zadnjih 15 minutah, ko je Albert Riera že opravil štiri menjave. Pred tem so imeli vse vajeti igre v svojih rokah. Španec je bil jezen.

»Razočaran sem nad goli, ki smo jih prejeli. Napake smo delali tam, kjer treniramo največ. Zadali smo si cilj, da nas ne zanima, koliko golov bomo zabili, ampak koliko jih bomo prejeli,« je povedal Riera, jezen tudi na sebe, ker je z menjavami porušil ritem igre. »Moral sem jih opraviti, ker smo že imeli visoko prednost in imamo v nedeljo že naslednjo tekmo,« je pojasnil 43-letni Majorčan.