Za velikega Pogija ta dirka očitno zakleta, vseeno je prišel do lepega uspeha (VIDEO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je na eni najbolj prestižnih enodnevnih klasik na Milano-Sanremo zasedel tretje mesto. Kljub drugačni taktiki v zadnjih 30 km tudi v petem poskusu na tej dirki Slovenec ni mogel do zmage, saj sta ga v sprintu ugnala Nizozemec Mathieu van der Poel in Italijan Filippo Ganna.

Ekipa emiratov in nato Pogačar so glavnino povsem razbili že na predzadnjem klancu na Cipresso, v boju za zmago pa so sprva ostali le trije. Na zadnjem klancu je nato Slovenec znova poskušal, a se ni mogel znebiti van der Poela (Alpecin-Deceuninck), medtem ko je vsaj začasno tam odpadel Ganna (Ineos Grenadiers).

Italijan, dvakratni svetovni prvak v vožnji na čas, se je nato na tempo vrnil v zadnjem kilometru, trojica pa se je nato pomerila v sprintu. Slovenski as je skušal napasti s tretjega mesta, a sta bila van der Poel v ospredju in Ganna za njim v sprintu boljša.

Izenačil svojo najboljšo uvrstitev

S tretjim mestom je Pogačar izenačil svojo najboljšo uvrstitev na Milano-Sanremu iz lanskega leta.

Van der Poel je v karieri slavil 52. zmago in sedmo na spomenikih (največjih enodnevnih dirkah), s čimer se je med aktivnimi kolesarji izenačil s Pogačarjem.

Za van der Poela je bila to druga zmaga na Sanremu po letu 2023, za ekipo Alpecina pa je bilo to še tretje zaporedno slavje na prvem spomeniku sezone, potem ko je lani zmagal Belgijec Jasper Philipsen.

Na dirki sta nastopila še zmagovalec te dirke leta 2022 Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Pogačarjev pomočnik pri emiratih Domen Novak, a nista krojila razpleta pri vrhu. Druga skupina je sicer za zmagovalcem zaostala 43 sekund.