Za svoj jubilej dobil popolnega gosta - Ronalda

Le nekaj dni po vrhuncu klubske sezone v Münchnu, kjer so nogometaši moštva PSG minulo soboto v velikem finalu lige prvakov kar s 5:0 odpravili igralce milanskega Interja, bo na Bavarskem sledilo še letošnje sklepno reprezentančno dejanje pod okriljem evropske zveze (UEFA). Na Allianz Areni bo nocoj (21.00) prva polfinalna tekma lige narodov med Nemčijo in Portugalsko, za drugo vstopnico v nedeljskem zaključnem dvoboju (prav tako z začetkom ob 21. uri) pa se bosta jutri v Stuttgartu ob enakem času pomerili izbrani vrsti Francije in Španije.

Nemci želijo izkoristiti prednost domačega terena in po osmih sušnih letih spet osvojiti eno od lovorik. Nazadnje so se končne zmage veselili leta 2017, ko so dvignil pokal v pokalu konfederacij Svetovne nogometne zveze (FIFA). Zatem se je krivulja rezultatov obrnila navzdol, najbolj goreči nemški navijači so bili večkrat razočarani kot veseli ... Ko je krmilo »elfa« septembra 2023 kot selektor prevzel Julian Nagelsmann, mu sprva – prav tako kot njegovemu predhodniku Hansiju Flicku – ni šlo vse po načrtih, toda sčasoma je igra njegovih izbrancev vendarle dobila rep in glavo ...

Mladi trener iz Landsberga na Bavarskem, ki bo 23. julija praznoval 38. rojstni dan, verjame, da lahko s svojimi varovanci, s katerimi je na lanskem domačem euru v četrtfinalu doživel boleč poraz po podaljšku z 1:2 proti poznejšim prvakom Špancem, osvoji svojo prvo selektorsko lovoriko. Toda zanjo bodo morali gostitelji zaključnega turnirja lige narodov preskočiti dve visoki oviri, že proti Portugalcem jih nocoj čaka izjemno zahtevna naloga, ki pa se je med drugimi še posebej veseli Joshua Kimmich.

Dobre izkušnje s Portugalci

Za zvezdnika münchenskega Bayerna bo namreč to 100. tekma v reprezentančnem dresu; več nastopov je za nemško vrsto zbralo le trinajst nogometašev. Za svoj okrogel jubilej si na nasprotni strani ne bi mogel želeti boljšega gosta kot Cristiana Ronalda, pa čeprav mu bo poskušal portugalski as pokvariti večer na domači Allianz Areni. »Ronaldo bo v sredo odigral že 220. tekmo, doslej pa je dosegel že več kot 130 golov. Od teh številk sem jaz še kar precej oddaljen,« je v smehu dejal Kimmich, nakar se je hitro spet zresnil: »To so neverjetne številke. Da si več kot dvajset let tako zelo stanoviten na takšni ravni, je res nenavadno. Cristiano je vsekakor prav poseben nogometaš.«

Nemci imajo sicer s Portugalci zelo dobre izkušnje; po porazu z 0:3 na evropskem prvenstvu leta 2000 so namreč v svojo korist odločili vseh naslednjih pet tekem na velikih turnirjih ...