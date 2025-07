Za srčne Slovence ni nič nemogoče

Cmok v grlu po nesrečnem koncu olimpijskega turnirja, kjer je Slovenijo v četrtfinalu ugnala (pre)močna Poljska, je bil odveč. Odbojkarska pravljica se ni zaključila, v tem poletju slovenska izbrana vrsta z novimi imeni piše zanimivo novo poglavje.

A tudi junaki minulega desetletja še niso rekli zadnje, Tine Urnaut, Gregor Ropret, Alen Pajenk in soigralci bodo od 16. do 20. julija znova nosili slovenski dres v Stožicah. Prihajajoči turnir lige narodov na domačih tleh je prvi vrhunec sezone, glavni bo septembrsko svetovno prvenstvo na Filipinih.

O izzivih organizacije novega odmevnega dogodka, sodelovanju s selektorjem Fabijem Solijem in klubski sceni, ki se prebuja, smo se pogovarjali s predsednikom odbojkarske zveze Metodom Ropretom.

Za nami je polovica reprezentančnega poletja, kako ocenjujete doslej opravljeno delo?

»Z našimi predstavami smo brez dvoma lahko zadovoljni, ne glede na poraze na turnirju v Burgasu, kjer bi mogoče lahko iztržili malo več. Zavedamo se, da smo stopili na težko pot pomlajevanja, nekaj drugih reprezentanc se je ob menjavi generacij znašlo v velikih škripcih (predvsem to velja za Srbijo z nekdanjim slovenskim selektorjem Gheorghejem Cretujem, op. p.). Želim pohvaliti selektorja Fabia Solija, da pogumno uvaja mlade igralce v igro in jim daje veliko priložnosti tudi v ključnih trenutkih. Trenutno smo natanko tam, kjer smo pričakovali, jasno je bilo, da bo prišlo tudi do rezultatskih nihanj.«

V Parizu se je končal olimpijski cikel, v novega ste vstopili z novim selektorjem. Slovenijo zdaj vodi zelo ambiciozni Soli, kakšni so vaši prvi vtisi?

»Prvi skupni meseci so odlični, Fabio se je dobro ujel s celo ekipo, z vseh strani slišim le pohvale in dobre besede. Je zelo zavzet in pripravljen, da to moštvo pripelje do velikih uspehov.«

Je izbiro selektorja narekovala tudi menjava generacij? Soli bo v nasprotju s predhodniki moral zgraditi novo jedro okrog Roka Možiča in Nika Mujanovića in imeti pogum za delo z mladimi.

»Takšna je bila zamisel, ko smo se podali na pot iskanja novega selektorja. Želeli smo sogovornika, ki je bil pripravljen sprejeti naše ideje, tudi za ceno kakšnega poraza več. Zelo vesel sem, da smo našli vrhunskega mladega italijanskega strokovnjaka, ki je bil pripravljen sprejeti izziv. Osvojil je italijansko prvenstvo in ligo prvakov, tega ne zmore vsak, prepričan sem, da bo tudi s Slovenijo dokazal, da je vrhunski. Ne pozabimo, pripravljen je bil zastaviti svoj ugled v odbojkarskem svetu, da bi prišel v Slovenijo in se lotil pomladitve. Marsikdo bi nam že prej zaprl vrata.«

Priložnost za rezultatski dvig sledi prihodnji teden v Stožicah na domačem turnirju lige narodov. Organizacije velikih tekmovanj ste že vajeni, Slovenija bo vsaj še dve leti gostila odbojkarsko smetano v ligi narodov.

»Ne smemo mimo tega, turnir lige narodov je velika čast, organizirali ga bomo štiri leta zapored, tako dolge pogodbe doslej ni dobil še nihče. To je veliko priznanje za slovensko odbojko. Z odlično dvorano Stožice, hotelom v bližini, polnimi tribunami in zgledno organizacijo imamo vse atribute za vrhunski turnir, tudi druge reprezentance z veseljem gostujejo v Sloveniji. Turnir je velik zalogaj, zahteva veliko časa, ker so zahteve mednarodne zveze zelo stroge, na srečo pa imamo uigrano organizacijsko moštvo. Nič me ne skrbi, da tudi letos ne bi šlo vse kot po maslu.«